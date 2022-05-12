互聯網監管｜滴滴：要於美國退市才能恢復正常營運　股價再創上市低

內地叫車服務公司滴滴出行（DIDI）指，公司將要由美國紐約證券交易所退市，才可完成網絡安全審查和整改，以致恢復正常運營，包括在中國申請26款應用程式重新上架和恢復新用戶註冊，但不會在美國退市及完成網絡安全審查前，申請在其他證券交易所上市。

自去年7月2日起，中國相關政府部門一直在對滴滴進行網絡安全審查，並督促公司採取整改措施。同時，26個應用程式也從應用商店下架，公司指，這對中國移動部門的GTV產生了不利影響，如果公司無法在中國恢復新用戶註冊，或者26個應用程式的部分或全部不再可供下載，或者受到罰款，將對公司經營狀況造成負面影響。

原定在香港上市 因未達互聯網監管要求而叫停

滴滴原訂在美國除牌後，改到香港上市。不過在3月份，外電引述消息指，由於滴滴未能達到中國監管機構全面整改用戶敏感數據的系統要求，集團已經暫停赴香港掛牌上市的籌備工作。最新滴滴表示回復正常運作後，可能尋求在另一個國際認可的交易所上市，包括港交所。

滴滴昨收報1.53美元，跌2.6%，再創上市低。

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