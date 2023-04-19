五一黃金周國際線機票訂單按年增逾10倍　港澳成最熱門出境地點

內媒報道，據「航班管家App」資訊得悉，截至昨日（18日），2023年五一黃金周的國內機票訂單按年升逾8倍，國際線增逾10倍，其中最熱門出境地點為香港、澳門、台北等地方。

國際機票價格下降

報道指，國際機票平均價為4,190元人民幣，按年跌54%，對於國際航班訂單急增但票價下降，主要是因為航班供應量提升。

國家民航局運輸司副司長徐青表示，自1月8日起受理中外航空公司恢復和增加國際客運航班申請以來，航班保持穩步增加，特別是今年夏秋航季換季，進一步帶動國際航班加速恢復。

徐青指，國際客運航班上星期達到2，242個來回班次，是內地推行新冠乙類乙管前一星期的4.7倍，恢復至疫情前的29%，對59個國家通航，恢復至疫情前的82%。