五一黃金周帶動澳門旅遊需求　業界：料首3日酒店房間會爆滿

五一黃金周假期將至，作為復常後首個黃金周，旅客前往澳門旅遊需求大增，對當地旅遊及博彩業發展產生支持作用。有酒店業界人士稱，預料酒店生意相當理想，更認為首3日酒店房間將會爆滿。

料假期首3日酒店入住將爆滿

據《澳門日報》引述澳門酒店旅業商會理事長盧志良指出，上周六(15日)訪澳旅客逾9.8萬人次，作為普通周末而言旅客量相當理想，使業界對五一黃金周檔期相當看好。他又指出，依目前訂房情況而言，假期首3日酒店房間會出現爆滿，帶動酒店生意進一步回升。

至於對於酒店房價高企情況，盧志良指出與酒店房間出現供不應求情況，所以酒店房價難回落。據其了解將陸續有大型酒店釋出房間，但能否將所有房間釋出於黃金周接待旅客，仍有待進一步觀察。

早前澳門行政長官賀一誠明言，有信心今年全年當地博彩收入達到1,300億澳門元。