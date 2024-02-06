五年新低｜降準撐不住！A股6日挫7%

內地昨日起正式調低存款準備金率0.5個百分點，釋放1萬億元人民幣資金，不過仍然撐不起A股。上證綜合指數連續兩個交易日失守二千七大關，並連續6日下挫，累計大跌7.1%，即市一度創5年低，亦為去年4月底連挫6日後，近10個月最長跌浪。有外資分析指，救市措施來得太遲，目前判斷見底仍言之尚早。
逾千股跌停 深指曾挫近半成
上證綜合指數昨一度V彈並倒升9點或0.4%，收市則報2,702點，失27點或1%，險守二千七關，以收市價計，亦為2020年4月後近4年新低；深證成分指數更一度大瀉4.6%，收市仍失八千關，報7,964點，跌91點或1.1%；創業板指數報1,562點，升12點或0.8%。兩市合共成交額8,774億元人民幣。昨日A股整體有逾千三隻股份跌停板，跌幅超過7%者亦超過3,600隻，市場悲觀情緒可見。
中證監：嚴打惡意做空 質押大減
中證監則繼續為市場悲觀情緒降溫，表示2018年以來持續推動股票質押風險化解，截至2月2日，兩市股票質押市值佔總市值的比重由2018年高峰時的10.51%降為3.38%，今年以來的情況來看，質押規模較去年底有所下降。另外，又指會維護資本市場穩定，嚴厲打擊惡意做空等違法行為。
分析指救市太遲 見底言之尚早
不過瑞穗銀行亞洲首席經濟學家Vishnu Varathan表示，北京方面提振信心的措施來得太晚。野村亦指，內地大型國企的製造業活動連續4個月收縮，表示內地經濟持續疲弱，並可能會進一步惡化，目前判斷見底是為時尚早。荷蘭國際集團(ING)則認為，即使是平準基金出台亦只有短暫提振A股，相信投資者情緒仍然悲觀，直至基本因素改善。
港股方面，恒生指數在333點幅度上落，收市報15,510點，失23點或0.2%，主板成交額947億元。港股通終止5日走資，轉吸資39億元，當中盈富基金(2800)淨買33.66億元。