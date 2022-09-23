亞幣下瀉｜環球加息潮 圓匯曾失145 日本24年首出手干預

環球央行連環加息。美國聯儲局再大手上調利率0.75厘，聯儲局主席鮑威爾鷹派言論持續，支撐美元一枝獨秀，非美元貨幣走弱。另邊廂，日本央行維持寬鬆政策及負0.1厘利率不變，拖累日圓跌穿145關，低見145.9，促使當局24年以來首次出手干預匯市。
入市後，日圓兌一美元倒升，於昨晚9時報140.51，漲2.4%，由低位反彈約3.7%，每百日圓兌港元失守5.4算，及後重越5.5關，但分析認為成效有限。
美國加息後，美匯指數曾突破111，高見111.582，至昨晚約9時則升0.3%，報110.665續見逾20年高位，日圓終失守145見24年新低，日本財務省於午後宣布干預日圓匯，刺激圓匯回升，據報道日本疑似日內兩度干預，分別於下午約4時及晚上約7時，令圓匯兌一美元由約145.73彈至140.7；及由142.787升至141.26。日本財務大臣鈴木俊一指，外匯走勢既突然且單邊，看到背後有投機活動，是次干預是要對日圓過度波動採取行動。日本財務省副大臣神田真人補充指，未有設定145為「底線」，當市場機制不正常時，就會干預。
高盛外匯策略師Karen Reichgott Fishman指，倘日本央行保持政策不變，而美債收益率有上行風險，日圓將會繼續走低。另外，倫敦Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole對傳媒指，市場已預期日本會干預匯市，但強調貨幣干預很少會成功，預計今次的舉措只會暫時緩解日圓跌勢。
其他亞幣方面，印度盧比跌至紀錄新低，兌一美元曾報81.085；南韓圜自2009年以來首次跌破1,400關口，兌一美元報1,400.41，瀉0.4%。人民幣則見27個月低，在岸人民幣一度跌至7.0953；離岸人民幣兌一美元失守7.1關口，報7.106。
聯儲局削今年經濟增長預測
聯儲局連續三次加息0.75厘，聯邦基金利率上調至3厘至3.25厘，點陣圖顯示，今年底利率中位數為4.4厘，較6月時多1厘，預期年底前仍會加息1.25厘。另外，該局大幅下調今年經濟增長預測，由6月時增長1.7%，削至0.2%；明年增長預測由1.7%，減至1.2%；今年通脹為5.4%，6月時料5.2%，明年則為2.8%。鮑威爾指，「必須控制通脹，希望有一種無痛的辦法，可惜現實並沒有」。隨著更多限制性政策實施，經濟「軟著陸」的希望正在減退。
英加息半厘 瑞士脫離負利率
另外，英倫銀行昨議息後宣布，加息0.5厘至2.25厘水平，符預期，自去年12月以來連續第7次上調利率。瑞士央行亦加息0.75厘，指標利率由負0.25厘調升至0.5厘；而印尼央行亦加息0.5厘，至4.25厘，加幅超過市場預期0.25厘。