亞幣下瀉｜環球加息潮 圓匯曾失145 日本24年首出手干預

環球央行連環加息。美國聯儲局再大手上調利率0.75厘，聯儲局主席鮑威爾鷹派言論持續，支撐美元一枝獨秀，非美元貨幣走弱。另邊廂，日本央行維持寬鬆政策及負0.1厘利率不變，拖累日圓跌穿145關，低見145.9，促使當局24年以來首次出手干預匯市。

入市後，日圓兌一美元倒升，於昨晚9時報140.51，漲2.4%，由低位反彈約3.7%，每百日圓兌港元失守5.4算，及後重越5.5關，但分析認為成效有限。

美國加息後，美匯指數曾突破111，高見111.582，至昨晚約9時則升0.3%，報110.665續見逾20年高位，日圓終失守145見24年新低，日本財務省於午後宣布干預日圓匯，刺激圓匯回升，據報道日本疑似日內兩度干預，分別於下午約4時及晚上約7時，令圓匯兌一美元由約145.73彈至140.7；及由142.787升至141.26。日本財務大臣鈴木俊一指，外匯走勢既突然且單邊，看到背後有投機活動，是次干預是要對日圓過度波動採取行動。日本財務省副大臣神田真人補充指，未有設定145為「底線」，當市場機制不正常時，就會干預。

高盛外匯策略師Karen Reichgott Fishman指，倘日本央行保持政策不變，而美債收益率有上行風險，日圓將會繼續走低。另外，倫敦Equiti Capital首席宏觀經濟學家Stuart Cole對傳媒指，市場已預期日本會干預匯市，但強調貨幣干預很少會成功，預計今次的舉措只會暫時緩解日圓跌勢。

其他亞幣方面，印度盧比跌至紀錄新低，兌一美元曾報81.085；南韓圜自2009年以來首次跌破1,400關口，兌一美元報1,400.41，瀉0.4%。人民幣則見27個月低，在岸人民幣一度跌至7.0953；離岸人民幣兌一美元失守7.1關口，報7.106。

