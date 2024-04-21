亞幣風暴｜亞洲貨幣掀貶值潮 韓圜瀉6%新興市場最差 央行入市有用嗎？

美國聯儲局主席鮑威爾「鷹派」發言，市場預期減息時間表料進一步延遲，美元強勢，觸發亞洲貨幣新一輪貶值風潮，印度盧比及越南盾見歷史新低；日圓、韓圜、印尼盾、菲律賓披索及人民幣亦齊見近來低位，多間央行出手干預，能阻匯價下挫嗎？ 印度盧比及越南盾齊破底 其中日圓兌一美元續失守154關口，上周五報154.65，上周一度曾低見154.8續見34年低，今年以來累瀉近一成，為G10國表現最差；另外，印度盧比及越南盾齊破底，印度盧比兌一美元曾報83.5475，今年以來暫累升0.2%；越南盾兌一美元曾低報25,463，上周五收報25,445，今年以來累跌近半成。 其他亞幣方面，菲律賓披索自2022年底以來兌一美元首次跌破57算，上周五收報57.558，今年以來累積下滑約4%；南韓圜及新台幣今年暫累挫6.2%及6%，印尼盾累跌5.3%，上周創約4年低位曾報16,200，離岸人民幣則累減1.7%。

美國5、6月減息機會率大減 Convera全球市場策略師Boris Kovacevic對傳媒指，投資者要關注地緣政治外，聯儲局利率走勢才是主線，由於有聯儲局官員表明當局短期內並不急於減息。據利率期貨顯示，5月減息0.25厘的機會率進一步減至3.2%；6月啟動減息周期的機會亦降至16.6%，而9月減息預期則大幅升至約65%。 亞洲貨幣齊受壓，避險貨幣的日圓未有走強，上周五收報154.65，市場關注日本央行會否出手干預，日本央行將於本周四(4月25日)議息，分析料是次將維持貨幣政策不變，但日本央行行長植田和男上周首表示，若日圓下跌推動通脹大升，將有可能會再次加息。分析料倘日圓失守155關，日央行將會入市。 韓圜兌一美元上周二曾跌穿1,400，為2022年以來最低，南韓財政部部長崔相穆亦對貨幣貶值表示嚴重關注，強調將採取適當措施應對任何波動；韓國央行行長李昌鏞亦指，「央行已準備好部署穩定措施，並有足夠資源來這樣做」。韓圜其後反彈，上周五收1,374.93，回升0.3%，惟今年以來累跌6.2%，為亞洲新興市場中跌幅最大。韓圜兌一美元於2022年10月曾報1,444.5見約13年低點。