熱門搜尋:
情人節2025 產志賀毒素 朗天峰 新店關注組 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 網上熱話 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
財經
2025-02-13 16:23:00

亞洲富豪家族2025｜彭博盤點20大富有家族　邊5個香港家族上榜？

分享：
亞洲富豪排名2025｜彭博盤點亞洲20大富有家族，當中香港有5個家族上榜。(資料圖片)

亞洲富豪排名2025｜彭博盤點亞洲20大富有家族，當中香港有5個家族上榜。(資料圖片)

adblk5

《彭博》發布了2025年亞洲20大最富豪家族名單，其中來自香港的富豪家族共有5個，位居亞洲第二僅次於印度。榜單中包括排第5位的新地(016)大股東郭氏家族等。由於該榜單不計入創業的第一代家族，因此長和(001)李嘉誠家族、恒基地產(012)李兆基家族，以及阿里巴巴(9988)創辦人馬雲和騰訊(700)創辦人馬化騰均無上榜。

香港5家族今年上榜，排名最高的是新鴻基地產郭氏家族。圖為新地主席兼董事總經理郭炳聯。(資料圖片) 新世界及周大福主席鄭家純。(資料圖片) 中電嘉道理家族上榜。圖為中電主席米高嘉道理。(資料圖片)

亞洲富豪排名2025｜香港上榜家族名單

今年榜上有名的5個香港富豪家族分別是新地(016)郭氏家族、周大福(1929)鄭氏家族、會德豐包氏及吳氏家族、中電(002)嘉道里家族，以及李錦記李氏家族，他們的排名如下：

adblk6
亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025 亞洲富豪排名2025

 

今年排名 家族代表企業 家族 估計身家 家族傳承情況
5 新地(016) 郭氏家族 356億美元 第3代
12 新世界(017)及周大福(1929) 鄭氏家族 218億美元 第4代
14 會德豐、九龍倉、BW Group 包氏及吳氏家族 196億美元 第3代
16 中電(002)、大酒店(045) 嘉道理家族 171億美元 第4代
20 李錦記 李氏家族 150億美元 第5代

印度為最多富豪家族地區   香港第二

最多富豪家族上榜的地區為印度，共有6個家族，泰國則有2個家族上榜。其他地區如內地、台灣、印尼、韓國、新加坡和菲律賓各有1個家族上榜。今年榜單的第一名是來自印度的信實集團阿巴尼家族，他曾獲邀出席特朗普在今年1月20日的就職典禮。

報道指出，隨著特朗普重新上任美國總統並推行多項挑戰現有政治經濟局勢的政策，未來4年亞洲區富裕家族將面臨不平靜的局面，因為政策走向難以預測。許多區內富豪家族曾與特朗普有過交集，例如在1990年代，特朗普因公司困難尋求出售紐約廣場酒店，曾接洽新地郭氏家族和新世界鄭氏家族。最終，酒店由馬來西亞豐隆集團及沙特王室家族購得，而新世界鄭氏家族則向特朗普購買了曼哈頓地皮。

全球生活成本排名2024｜香港同新加坡排第幾？（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第10名：美國洛杉磯（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第9名：巴哈馬拿騷（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第8名：英國倫敦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第7名：美國紐約（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第6名：瑞士伯恩（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第5名：瑞士巴塞爾（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第4名：瑞士日內瓦（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第3名：瑞士蘇黎世（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第2名：新加坡（am730製圖） 全球生活成本排名2024｜第1名：香港（am730製圖）

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能