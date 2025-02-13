亞洲富豪家族2025｜彭博盤點20大富有家族　邊5個香港家族上榜？

《彭博》發布了2025年亞洲20大最富豪家族名單，其中來自香港的富豪家族共有5個，位居亞洲第二僅次於印度。榜單中包括排第5位的新地(016)大股東郭氏家族等。由於該榜單不計入創業的第一代家族，因此長和(001)李嘉誠家族、恒基地產(012)李兆基家族，以及阿里巴巴(9988)創辦人馬雲和騰訊(700)創辦人馬化騰均無上榜。

今年榜上有名的5個香港富豪家族分別是新地(016)郭氏家族、周大福(1929)鄭氏家族、會德豐包氏及吳氏家族、中電(002)嘉道里家族，以及李錦記李氏家族，他們的排名如下：

印度為最多富豪家族地區 香港第二

最多富豪家族上榜的地區為印度，共有6個家族，泰國則有2個家族上榜。其他地區如內地、台灣、印尼、韓國、新加坡和菲律賓各有1個家族上榜。今年榜單的第一名是來自印度的信實集團阿巴尼家族，他曾獲邀出席特朗普在今年1月20日的就職典禮。

報道指出，隨著特朗普重新上任美國總統並推行多項挑戰現有政治經濟局勢的政策，未來4年亞洲區富裕家族將面臨不平靜的局面，因為政策走向難以預測。許多區內富豪家族曾與特朗普有過交集，例如在1990年代，特朗普因公司困難尋求出售紐約廣場酒店，曾接洽新地郭氏家族和新世界鄭氏家族。最終，酒店由馬來西亞豐隆集團及沙特王室家族購得，而新世界鄭氏家族則向特朗普購買了曼哈頓地皮。