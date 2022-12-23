亞洲股市今年跌多升少 呢個國家跑贏同區國家12月創歷史新高

亞洲主要股市今年表現各異，跌多升少，不過印度卻受惠於疫情導致中國供應鏈結構的轉變，令當地經濟能夠站穩陣腳，成為今年亞洲表現最佳的市場。

印度的Nifty 50指數在12月創下歷史新高，今年以來上升達5%，成為全球少數在利息上升及增長放緩下仍然錄得升幅的股票市場。相比之下，MSCI日本以外亞太地區指數則下跌19%。

市場對印度明年前景保持樂觀情緒，主要由企業盈利、疫情後零售業復甦及當地經濟下一財政年度6%的預期所推動。市場預期，印度將成為2023年世界上增長最快的主要經濟體。

德意志銀行投資銀行部門負責人Amit Khattar表示，「全球投資者、主權基金和其他機構正在尋求在其新興市場投資組合中增加對印度的投資。非常大的私人投資者亦正在尋求購買不同的企業。」

印度股市表現，亦令印度在MSCI新興市場指數中的權重從2019年增加一倍，達到16%，不過海外投資者似乎錯過了當地的升勢。外國基金投資者今年淨賣出180億美元的印度資產，至在11月和12月才轉為淨買入。

除了指數表現，度的併購活動亦遠優於區內表現。亞洲全年併購交易已跌至8年低位，不過印度的併構項目總規模卻按年增長33%至1,640億美元，其中最大項目為當地私人銀行HDFC銀行以400億美元收購其母公司。

併購贏區內國家 按年增加 33%

此外，印度政府以24億美元的企業價值將持有數十年之久、負債累累的旗艦航空公司印度航空公司（Air India）出售予Tata Sons；之後又有印度壽險公司（Life Insurance Corp of India）上市集資27億美元，成為印度規模最大的新股項目（IPO），該公司亦躋身成為印度第五大估值公司。

雖然有分析認印度估值已偏高，高盛表示，目前的市場估值已經反映出未來幾年盈利增長強勁的預期，並指出明年外國資金流入可能仍然較弱。不過據《路透社》上月調查的策略師預測，印度股市到2023年底將再上升9%，即使市場普遍預計當地經濟會逐步放緩至全年增長6.8%至7%。與全球不同基金及機構合作管理超過450億美元資產的Partners Capital，其亞太區聯席主管Adam Watson亦表示：「印度將成為我們2023年在亞洲擴充業務的重點之一。」