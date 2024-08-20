亞洲金融多賺兩成大增派息 減持中港股增持歐美日

陳智思家族為大股東的亞洲金融(662)公布半年純利3.61億元，按年多20.6%；期內保險收益16.42億元，升近32%；投資已變現盈利2,233.5萬元，飆3.6倍，未變現盈利1.08億元，多2.1倍；每股盈利38.9仙；中期息升37.5%，至5.5仙。集團指上半年強勁表現由多項因素促成，包括股票買賣投資取得良好成果；保險業務業績令人滿意及合資公司及聯營公司取得持續穩定回報。

利用高息環境增加投資級債券和現金

上半年，亞洲金融集團透過投資策略調整，投資表現比較主要基準指數上取得了更優異的表現，當中因應中美地緣政治緊張局勢升級，繼續減持香港和內地股票，並積極增持美國、日本和歐洲等已開發市場的股票；同時利用高利率環境增加投資級債券和現金持量。