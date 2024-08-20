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財經
2024-08-20 15:56:35

亞洲金融多賺兩成大增派息 減持中港股增持歐美日

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亞洲金融多賺兩成大增派息 減持中港股增持歐美日

亞洲金融中期息升37.5%，至5.5仙；圖為主席陳智思。(資料圖片)

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陳智思家族為大股東的亞洲金融(662)公布半年純利3.61億元，按年多20.6%；期內保險收益16.42億元，升近32%；投資已變現盈利2,233.5萬元，飆3.6倍，未變現盈利1.08億元，多2.1倍；每股盈利38.9仙；中期息升37.5%，至5.5仙。集團指上半年強勁表現由多項因素促成，包括股票買賣投資取得良好成果；保險業務業績令人滿意及合資公司及聯營公司取得持續穩定回報。

利用高息環境增加投資級債券和現金

上半年，亞洲金融集團透過投資策略調整，投資表現比較主要基準指數上取得了更優異的表現，當中因應中美地緣政治緊張局勢升級，繼續減持香港和內地股票，並積極增持美國、日本和歐洲等已開發市場的股票；同時利用高利率環境增加投資級債券和現金持量。

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保險溢利減少2.7% 未來謹慎樂觀

保險業務方面，上半年亞洲保險錄得溢利2.492億元，減少2.7%，主要由於增加保險負債儲備，未來會繼續多元化再保險業務，並進軍新的國際市場。集團又指，對保險業務未來保持謹慎樂觀的同時，將繼續在策略和執行方面保持耐心和勤奮，通過不斷審視和完善業務模式，做好準備應對當前挑戰，並抓住保險業出現的新機遇。

展望未來，儘管全球經濟面臨逆境，但集團預計下半年全球經濟，尤其是已開發國家經濟將保持韌性。隨著通脹數據下降，歐洲等主要地區紛紛減息，美國也預計將於今年稍後減息，市場出現穩定和謹慎樂觀情緒。

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