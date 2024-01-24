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財經
2024-01-24 11:30:00

亞洲金融論壇AFF｜李雲澤：內地經濟發展「底子厚」　金融業總體穩健風險可控

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亞洲金融論壇AFF｜李雲澤：內地經濟發展「底子厚」，金融業總體穩健風險可控。

亞洲金融論壇AFF｜李雲澤：內地經濟發展「底子厚」，金融業總體穩健風險可控。

亞洲金融論壇（AFF）周三（24日）開幕，國家金融監督管理總局局長李雲澤亦有出席，他在開幕致辭上表示，目前中國金融業總體運行穩健風險可控，「完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展」；又表示內地經濟發展底子厚，總體來看依然是有利條件強於不利因素。

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李雲澤：內地經濟發展「底子厚」

李雲澤說，去年內地經濟增長實現約5%的預期目標，經濟持續回升向好，增速也較2022年加快，在全球主要經濟體中依然保持領先，他展望，2024年經濟發展儘管面臨困難及挑戰，但更應看到內地經濟發展「底子厚，經濟增長活力足」，特別是宏觀政策空間大，「總體來看依然是有利條件強於不利因素，內地經濟長期向好，結構持續優化和改善，高質量發展的態勢不會改變」。

金融業總體穩健風險可控

李雲澤亦提到中國金融業，他說，中國金融業在近20年來，經受多次嚴峻考驗，是全球大國中唯一沒有發生金融危機的經濟體，目前金融業總體運行穩健，風險可控，「完全有信心、有條件、有能力維護金融業健康穩定發展」。

李雲澤又指，下一步金管總局將全面強化機構、行為、功能、穿透式、持續監管等5大監管，持續提升監管前瞻性、精準性、有效性和協同性等，加快構建完備有效的現代金融監管體系，推動金融高品質發展。

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他續指，支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位，以及中資金融機構扎根服務香港本地市場，持續完善對香港實體經濟的金融服務，發揮內外聯動優勢；亦參與香港北部都會都會區的綠色金融中心、科創中心建設，同時支持中資銀行、保險機構在香港設立區域總部，依託內地面向世界。

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