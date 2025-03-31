亞視去年蝕1.2億人幣 短視頻內容表現欠佳 媒體業務虧損擴大

將直播電商業務計劃延遲至 2026 年

亞洲指，去年媒體、文化及娛樂業務的收入微升0.7%，至2,710萬元，虧損擴大至4,030萬元，2023年蝕3,750萬元，原因是去年推出的短視頻內容表現欠佳，以及媒體相關營運成本上升，集團已將直播電商業務計劃延遲至2026年，此決定主要是由於去年推出的短視頻內容表現欠佳，以及在2023年年中初步推出期間遇到與直播活動相關的營運挑戰。

去年沽股票變現收益 188.6 萬人幣

集團指，去年持有上市證券作為投資，年內出售帳面值約1,399.9萬元上市證券，並確認變現收益188.6萬元。截至去年底，集團持作買賣之上市證券總值約為1萬元，集團管理一個由香港及海外上市證券組成的投資組合。