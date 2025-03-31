亞視去年蝕1.2億人幣 短視頻內容表現欠佳 媒體業務虧損擴大

亞洲電視控股(707)公布去年底止全年虧損稍為收窄至1.2億元(人民幣，下同)，2023年蝕1.32億元；營業額7,954.1萬元，按年少24.5%；毛損2,828.5萬元，2023年毛損為2,253.1萬元；維持不派息。
贊助收入大升 廣告收入僅91萬人幣
集團去年收入中，分包服務收入佔最大比例，錄2,829萬元，多42.5%；布料及成衣貿易收入1,996.2萬元，大減60.4%；贊助收入1,128.8萬元，大升61.4倍；拍攝及放映收入1,052.6萬元，跌10.5%；出售成品布料410.3萬元，少49.2%；廣告收入97.1萬元，跌54.2%。
去年收入中，逾七成或5,669.4萬元來自內地，按年減少30.3%；香港收入2,284.2萬元，多18.9%。
將直播電商業務計劃延遲至2026年
亞洲指，去年媒體、文化及娛樂業務的收入微升0.7%，至2,710萬元，虧損擴大至4,030萬元，2023年蝕3,750萬元，原因是去年推出的短視頻內容表現欠佳，以及媒體相關營運成本上升，集團已將直播電商業務計劃延遲至2026年，此決定主要是由於去年推出的短視頻內容表現欠佳，以及在2023年年中初步推出期間遇到與直播活動相關的營運挑戰。
去年沽股票變現收益188.6萬人幣
集團指，去年持有上市證券作為投資，年內出售帳面值約1,399.9萬元上市證券，並確認變現收益188.6萬元。截至去年底，集團持作買賣之上市證券總值約為1萬元，集團管理一個由香港及海外上市證券組成的投資組合。
預期平台將覆蓋其他華語區域
展望未來，亞視指其媒體、文化及娛樂業務的短期戰略為擴展其多個數碼平台，並且在影片權利尋找投資機遇，目標是建立具備強大客戶基礎的高質量電子商務平台。從長遠而言，旨在垂直擴展，為客戶提供覆蓋創意製作到媒體傳遞的「一站式」解決方案。在中長期發展中，預期平台將覆蓋其他華語區域。集團將重點在不同地區發展媒體、文化及娛樂業務。儘管面臨逆風和挑戰，亞洲指將繼續提升公司透明度，加強公司治理和內部控制，利用一切機會優化業務，以提升股東價值。在管理層及集團員工共同努力下，對未來的增長及前景充滿信心及感到樂觀。