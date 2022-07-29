亞馬遜料第三季收入增長最少13%　股價顯著上升

亞馬遜（Amazon）公布第二季度收入勝預期，按年增長7.2%，至1,212億美元，同時預期第三季度收入將介乎1,250億美元至1,300億美元，相當於按年增長13%至17%。亞馬遜股價在延長交易時段上升近14%。

亞馬遜第二季虧損20億美元，連續兩個季度錄得虧損，主要由電動車製造商Rivian相關投資錄得39億美元虧損所拖累；去年同期盈利78億美元。每股虧損0.2美元，虧損多於市場預期。每股經調整盈利18美仙，高於預期。

期內，收入按年增長7.2%，是公司歷來最慢增長。雲計算業務急升，抵銷網上銷售下滑、通脹及供應鏈壓力帶來的影響。上季雲計算業務AWS收入升33%至197億美元，廣告收入亦升18%至約88億美元，均超出預期；網上銷售收入跌4%至509億美元遜預期。

亞馬遜次季增長為歷來最慢 仍勝預期

亞馬遜預計，第三季收入按年上升13%至17%，主要受惠於旗下會員計劃收費增加，又指即使通脹高企，消費者需求仍然上升。亞馬遜調整Prime會員收費，美國率先於今年2月先加價，歐洲本周跟隨。

亞馬遜表示，儘管燃料、能源和運輸成本持續面臨通脹壓力，然而在成本控制取得進展，特別是提高了公司物流網絡的效率。

作為削減成本的努力的一部分，該公司增加全職和兼職崗位的速度是自2019年以來的最低水平。亞馬遜美國次季就業總人數超過152萬人，按年增長14%，但較上一季度減少約10萬人。