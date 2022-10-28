亞馬遜業績差市後曾跌21% FAANG今季僅Netflix交出好成績

亞馬遜業績差，第四季收入預測又不及預期，市後曾跌21%。（資料圖片）

科技股今季業績慘淡，本周Facebook母公司Meta及Google母公司Meta 交出成績表令市場失望，股價盤後馬上急跌後，網購龍頭亞馬遜（Amazon）更為驚嚇，收市後延長交易時段一度下跌逾2成，第三季綜合盈利下跌79%至5.4億美元；每股盈利0.28美元，累計首9個月每股虧損0.29美元。亞馬遜預期第四季收入介乎1,400億至1,480億美元，遠低於市場預期的1,551.5億美元。

亞馬遜第三季錄得收入1,271億美元，按年增長14.7%，低於預期的1,274.6億美元；純利28.7億美元，按年跌9%。各項業務均強差人意。北美業務經營虧損4.1億美元，去年同期盈利8.8億美元。國際業務經營虧損24.7億美元，擴大1.7倍。雲服務經營利潤增長10.6%至54億美元。綜合服務經營利潤跌9%至28.7億美元。

亞馬遜盤後股價瀉21%，低見87.59美元，其後收窄至跌12.4%，報97.26美元。