亞馬遜表示裁員加碼至1.8萬職位 Salesforce擬減一成員工

亞馬遜據報裁員加碼至1.7萬人，去年底的預期僅約1萬人。（資料圖片）

亞馬遜（Amazon）行政總裁Andy Jassy周三向員工發公開通訊中表示，作為裁員計劃將影響超過18,000個職位。裁員的決定將於1月18日開始，大致影響電子商務及人力資源部。這次裁員規模，相當於亞馬遜企業層面約30萬員工的6%。

亞馬遜在11月時曾表示開始裁減員工，當時公司預計裁員數目約為1萬人。《華爾街日報》約一日前再引述知情人士報道，裁員總數會加碼至逾1.7萬人，涉及設備業務、招聘及零售業務，以削減員工成本，最終亞馬遜公布的數字為超過1.8萬人。

亞馬遜擁有包括倉庫員工在內的超過150萬名員工，使其成為僅次於沃爾瑪公司（Walmart）的美國第二大私人僱主。由於通脹率飆升鼓勵企業和消費者削減支出，而且其股價在過去已經腰斬，亞馬遜已經做好了增長可能放緩的準備年。

另外，美國大型雲服務商Salesforce周三亦宣布啓動重組計劃，包括裁員一成，以降低公司營運成本及提升利潤率。Salesforce預計，裁員行動會在2024年財政年度大致完成，於2026年財政年度完成減持地產項目。

Salesforce主席兼聯席行政總裁Marc Benioff在致員工的信中表示，由於經濟環境充滿挑戰，公司的客戶正以更加審慎方式消費。他又說，公司在疫情期間快速擴張，聘用太多員工導致經濟衰退時面臨困境，他將對此負責。

Benioff還在信中提到，受影響的美國員工將獲得近5個月工資的遣散費、醫療保險、職業資源及其他福利，而美國以外的員工也會獲得符合當地法律的保障。