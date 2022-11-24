亞馬遜計劃每年投資10億美元拍戲在大銀幕上映

外電引述消息人士報道，網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）計劃每年斥資超過10億美元製作12至15齣電影在大銀幕上放映，是互聯網公司歷來對電影行業最大的投資承諾。

報道指出，亞馬遜明年會在戲院上映較小量的電影，數量之後會隨着時間增加，每年12至15齣電影的目標，已令亞馬遜與派拉蒙影業（Paramount）等大型電影公司的發行水平相若

與傳統電影製片廠相比，串流媒體製作的大部分原創電影都不會在戲院上映，即使上大銀幕，發行時間一般都較短、場次較少，例如Netflix，就會每星期在平台上發布一齣以上新戲，給觀看安在家中收看，令連鎖戲院雪上加霜。