亞馬遜計劃每年投資10億美元拍戲在大銀幕上映

外電引述消息人士報道，網上零售巨頭亞馬遜（Amazon）計劃每年斥資超過10億美元製作12至15齣電影在大銀幕上放映，是互聯網公司歷來對電影行業最大的投資承諾。
報道指出，亞馬遜明年會在戲院上映較小量的電影，數量之後會隨着時間增加，每年12至15齣電影的目標，已令亞馬遜與派拉蒙影業（Paramount）等大型電影公司的發行水平相若
與傳統電影製片廠相比，串流媒體製作的大部分原創電影都不會在戲院上映，即使上大銀幕，發行時間一般都較短、場次較少，例如Netflix，就會每星期在平台上發布一齣以上新戲，給觀看安在家中收看，令連鎖戲院雪上加霜。
與Netflix相比，亞馬遜對戲院上映的開放程度更高，但在原創電影上投放仍不及Netflix。Netflix每年發行近100部電影，而亞馬遜只發行幾十部，而且很多都是非英語電影。
資料顯示，亞馬遜今年3月正式完成收購影視製作和發行公司美高梅，涉資 85 億美元，當時亞馬遜表示，希望收購能夠進一步強化其的影音串流服務。事實上，美高梅擁有很多家長戶曉的電視電影版權，當中包括動畫《Pink Panther》和電影《Rocky》和《007》系列等。
根據彭博情報的分析師Geetha Ranganathan周三在一份報告分析，亞馬遜的投資是對影院模式的信任投票，可以輕鬆地將收入提高15%至20%，和環球和華納的預算大致相似。消息刺激劇院運營商的股價，全球最大的連鎖店院線AMC Entertainment Holdings Inc.一度急漲逾9%；Cinemark Holdings Inc.亦上升12%。