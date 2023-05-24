亞馬遜7月17日起退出中國市場　不敵淘寶京東拼多多

亞馬遜7月17日起退出中國市場

外媒報道，亞馬遜中國官網「Amazon.cn」日前向平台用戶發郵件公告指，自7月17日起，亞馬遜中國將不再提供應用商店服務（Amazon Appstore），而該App為亞馬遜公司推出的應用商店，也是旗下的Fire OS系統官方應用商店及安卓（Android）系統第三方正版應用商店，2011年3月22日啟用以來，可在約200個國家使用。

亞馬遜發言人回應外媒查詢時指，在Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗，若有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續透過將該企的全球銷售網站出售產品。