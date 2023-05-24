亞馬遜7月17日起退出中國市場　不敵淘寶京東拼多多

美國電商巨企亞馬遜（Amazon，美：AMZN）日前突然宣布退出7月17日將退出中國市場，引發外界關注，有指該企不敵本土電商平台包括阿里巴巴（9988）旗下淘寶、京東（9618）及拼多多（美：PDD）。
亞馬遜7月17日起退出中國市場
外媒報道，亞馬遜中國官網「Amazon.cn」日前向平台用戶發郵件公告指，自7月17日起，亞馬遜中國將不再提供應用商店服務（Amazon Appstore），而該App為亞馬遜公司推出的應用商店，也是旗下的Fire OS系統官方應用商店及安卓（Android）系統第三方正版應用商店，2011年3月22日啟用以來，可在約200個國家使用。
亞馬遜發言人回應外媒查詢時指，在Amazon.cn停運前，會與其賣家密切合作，確保順利過渡並繼續提供最佳的客戶體驗，若有意在中國以外的Amazon平台上進行銷售的賣家，可以繼續透過將該企的全球銷售網站出售產品。
亞馬遜行不賣廣告策略或致失敗
據了解，亞馬遜進軍中國市場時，奉行不賣廣告策略因素，面對急起的淘寶京東等平台，積極舉行多項活動，如「雙11」、「618購物節」等的宣傳活動攻佔市場，亞馬遜卻「本土化」不足，終以退出收場。