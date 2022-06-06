交稅延期｜想遲交稅？申請分期交稅及延遲交稅教學2022

稅月令人愁！新冠肺炎陰霾下，經濟轉差，稅仍是要交，你話如何是好？遲交稅又怕被稅局罰款。幸好，政府早前公布，豁免申請分期交稅的附加費，適用於利得稅、薪俸稅及個人入息稅，大部份個案可獲准將稅款分6個月繳交。其實申請分期交稅手續並不複雜，以下便教大家Step by Step填表申請。
想遲交稅款，應付周轉？
其實政府的分期繳稅機制一直存在，供財政困難而未能依時清繳稅款的納稅人，在稅單繳稅期限日前申請，但需要繳付稅額5%的附加費。對周轉有困難的人來說，借稅貸年息僅2－3％，而且還款期可以多於一年，分期繳稅其實不太吸引，因此過往申請者主要是中小企。
遲交稅有何後果？
如果沒有向稅局事先申請分期交稅或延遲交稅，一旦遲交稅款便會被收取稅款5%作為罰款，如欠交稅款超過半年，更要額外再支付多10%罰款。此外更有機會影響信貸評級。
稅務局現時豁免適用於2021年5月至2020年5月期間發出的2020至21課稅年度薪俸稅、利得稅和個人入息課稅稅單的納稅人，豁免期以繳稅期限日起計的一年為上限，因財政困難而未能依時清繳稅款者，可在繳稅期限日前申請分期繳稅。獲批人士如能依期繳交所有分期款項，可獲豁免徵收附加費。
若業務不幸結束，或淪為失業大軍，分期交稅雖然多數僅可分6期還款，亦可算是「緩兵之計」。但如果金額較大，想還款期長一點，供款更輕鬆一些，稅貸會是更好的選擇。
分期交稅步驟1－填妥申請表格
想申請分期繳稅﹐暫時只有書面一途，不同的人需要填寫的表格都有不同（點擊表格編號下載）：
- 個別人士/ 獨資經營業務者➤➤➤ IR1360 號表格 (2018/19 課稅年度)
- 合夥業務➤➤➤ IR1360A 號表格 (2018/19 課稅年度)
- 法團／有限公司➤➤➤ IR1360B 號表格 (2018/19 課稅年度)
分期交稅步驟2－備妥所需文件
申請分期繳稅所需文件如下：
一、具體的分期繳稅建議
Tips：所謂「具體的分期繳稅建議」即列出希望分多少期交稅，每月供款額及供款日期，此部份在申請表上已可填寫，不需另外寫文件。例如稅款為6萬元，你可以在表格寫：分6期歸還、每月還款HK$10,000，每月第1日還款。
Tips：財政困難的原因可以填上「經濟不景」、「失業」、「業務結束」等，並提供少許描述，如：「由xxxx年x月x日起失業」、「因病需要醫藥費用」；以「周轉不靈」為理由一般不會獲接納。佐證文件可以是解僱信、病歷，如沒有相關文件，其實表格下半部份的銀行存摺副本、收支表也可以成為資金不足的佐證。
二、最近3個月的銀行月結單／存摺副本
三、最近3個月的收入及支出詳情
Tips：「收支表」只需簡單列出每月收入與支出，不需要會計師所做的詳盡核數分析報告。
四、債務還款資料－最近3個月的管理帳目 (包括損益表及資產負債表)
此項只適用於有經營合夥業務的人
五、現金流轉狀況及預測表
此項只適用於以法團／有限公司
分期交稅步驟3－遞交申請表
傳真
個別人士／獨資經營業務者：傳真號碼 2519 6757
合夥業務／法圑申請：傳真號碼2845 8850
郵寄
專用郵箱：香港告士打道郵政局郵箱 28497 號
親身交表
親身到稅務大樓 6 字樓（個別人士）或7字樓（法團、合夥業務及離港個案）追討欠稅組辦理
辦公時間：星期一至五上 8時15分至下午12時30分及下午1時30分至5時30分
大家記得在申請書內提供聯絡電話號碼，以便稅務局職員在有需要時與你聯絡，避免因為需時索取進一步資料而引致申請延誤。如果仍然有疑問，可以致電稅務局的電話查詢熱線1878033。
分期交稅步驟4－等候稅局回覆
稅務局承諾在收到申請後的 21 個工作天內回覆申請人。稅務局職員會按實際情況批出不同還款期，一般而言會批出6個月還款期，但最長不會多於12個月。
記住！如果未能按時繳款，會被即時取消豁免徵收附加費的特別安排。
稅務局表示，申請人可獲豁免附加費的期限，是由批出申請的繳稅期限日起計，以一年為上限。有關豁免是特別安排，只適用於2019年12月至2020年間發出的2018/19課稅年度稅單，不適用於物業稅稅單。
延遲交稅－申請緩繳暫繳稅
真係無錢交稅如何是好？還有另一個方法，就是申請「緩繳暫繳稅」。納稅人可填妥IR1121表格，講明延遲交稅的理由﹐並附上證明。留意這只是緩繳暫繳稅那一部分，本身今年的課稅（扣除去年的暫繳稅後）仍是要繳交。而且條件比較麻煩，入息實額要按年減少超過一成，方足以構成暫緩繳交「暫繳薪俸稅」的理由，舉例：
上一個課稅年度總入息為HK$500,000，新一年課稅年度期間有2個月失業，總入息僅得HK$416,666，由於入息實額按年減少超過一成，就可以申請了。不過即使申請成功，延緩繳稅最長只有一年，下次交稅便要一次過補繳金額。
記住要在繳稅限期前28天，或在暫繳稅繳稅通知書發出日期後14天內（以較遲者為準）透過「稅務易」、郵寄或傳真以書面提出緩繳申請，郵寄地址為香港告士打道郵政局郵箱28487號；傳真號碼為2519 6896。稅務局一般會在接獲申請和所需資料後的12個工作天內回覆結果。
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