交稅延期｜想遲交稅？申請分期交稅及延遲交稅教學2022

稅月令人愁！新冠肺炎陰霾下，經濟轉差，稅仍是要交，你話如何是好？遲交稅又怕被稅局罰款。幸好，政府早前公布，豁免申請分期交稅的附加費，適用於利得稅、薪俸稅及個人入息稅，大部份個案可獲准將稅款分6個月繳交。其實申請分期交稅手續並不複雜，以下便教大家Step by Step填表申請。

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想遲交稅款，應付周轉？

其實政府的分期繳稅機制一直存在，供財政困難而未能依時清繳稅款的納稅人，在稅單繳稅期限日前申請，但需要繳付稅額5%的附加費。對周轉有困難的人來說，借稅貸年息僅2－3％，而且還款期可以多於一年，分期繳稅其實不太吸引，因此過往申請者主要是中小企。

遲交稅有何後果？

如果沒有向稅局事先申請分期交稅或延遲交稅，一旦遲交稅款便會被收取稅款5%作為罰款，如欠交稅款超過半年，更要額外再支付多10%罰款。此外更有機會影響信貸評級。

稅務局現時豁免適用於2021年5月至2020年5月期間發出的2020至21課稅年度薪俸稅、利得稅和個人入息課稅稅單的納稅人，豁免期以繳稅期限日起計的一年為上限，因財政困難而未能依時清繳稅款者，可在繳稅期限日前申請分期繳稅。獲批人士如能依期繳交所有分期款項，可獲豁免徵收附加費。

若業務不幸結束，或淪為失業大軍，分期交稅雖然多數僅可分6期還款，亦可算是「緩兵之計」。但如果金額較大，想還款期長一點，供款更輕鬆一些，稅貸會是更好的選擇。