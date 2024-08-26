交銀國際半年蝕3.6億 股票佣金大挫 債券倍升

交銀國際(3329)公布6月底止半年虧損3.55億元，去年同期則蝕3.73億元；收益及其他收入2.85億元，按年大減40.8%，當中利息收入大削40.9%，至1.63億元，自營交易更損失8,259.3萬元，去年同期收入3,997.9萬；每股虧損0.13元；維持不派中期息。

企業融資及承銷服務佣金增 5.6 倍

期內企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為3,370萬元，增加5.6倍。期內，集團完成一個擔任獨家保薦人的首次公開發售主板上市項目；8個擔任帳簿管理人的首次公開發售主板上市項目。債務資本市場方面則完成47個發債項目，成功協助企業籌集合共99.6億美元，還完成一個擔任財務顧問的財務諮詢項目及完成一個合規諮詢項目。

資產管理規模少 10% 服務費減 9.9%

集團資產管理規模總額約為173.57億元，較去年底192.84億元少10%。截至6月底止半年，資產管理及顧問服務費收入減少9.9%，至2,000萬元。自營交易收益為1,000萬元，為保證收益付款的退款，而去年同期自營交易收益為4,580萬元。