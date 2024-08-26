交銀國際半年蝕3.6億 股票佣金大挫 債券倍升

交銀國際(3329)公布6月底止半年虧損3.55億元，去年同期則蝕3.73億元；收益及其他收入2.85億元，按年大減40.8%，當中利息收入大削40.9%，至1.63億元，自營交易更損失8,259.3萬元，去年同期收入3,997.9萬；每股虧損0.13元；維持不派中期息。
集團期內證券經紀業務佣金及手續費收入4,230萬元，減少560萬元或11.5%。當中，港股佣金收入2,550萬元，少26.3%；非港股佣金收入450萬元，跌23.7%；債券佣金收入920萬元，升1.1倍。上半年，集團保證金客戶帳戶數目增至9,727個，平均每月貸款結餘有所減少，上半年保證金貸款利息收入3,380萬元，大減40.6%。
企業融資及承銷服務佣金增5.6倍
期內企業融資及承銷服務的佣金及手續費收入為3,370萬元，增加5.6倍。期內，集團完成一個擔任獨家保薦人的首次公開發售主板上市項目；8個擔任帳簿管理人的首次公開發售主板上市項目。債務資本市場方面則完成47個發債項目，成功協助企業籌集合共99.6億美元，還完成一個擔任財務顧問的財務諮詢項目及完成一個合規諮詢項目。
資產管理規模少10% 服務費減9.9%
集團資產管理規模總額約為173.57億元，較去年底192.84億元少10%。截至6月底止半年，資產管理及顧問服務費收入減少9.9%，至2,000萬元。自營交易收益為1,000萬元，為保證收益付款的退款，而去年同期自營交易收益為4,580萬元。
集團指，下半年全球經濟景氣度有望進一步恢復，在美國的核心服務通脹驅動下，歐元區復蘇或重獲動力，全球製造業週期回暖，新興市場有望延續增長動力。中國經濟在內外需共振作用下，景氣度有望持續向上。對於外需仍可樂觀。新興市場中間品、資本品需求回暖，均對後續出口構成有力支撐。集團又指，中國央行降息降准仍可期待，均有助於推動內需持續恢復和改善，預計後續經濟仍將延續回升趨勢。
交銀國際今日收報0.232元，無升跌。