交銀國際維持新世界「買入」評級，料核心利潤不會出現虧損。

交銀國際發表報告，指下調新世界（017）的目標價至10.18港元，但仍維持「買入」評級，並料核心利潤不會出現虧損。
新世界日前公布2024財年的最新財務狀況，並對年度利潤和一些撥備做初步估計，包括持續經營業務核心經營溢利年減18%至23%。
交銀國際：新世界虧損主要為非現金項目
交銀國際指出，新世界虧損主要為非現金項目。新世界按投資及發展物業重估（含商譽評估）的初步結果顯示，需要在2024財政年度進行一次性非現金重估虧損，總額介乎85億至95億港元。另外，由於出售新創建（659）所有股份，新世界於2024財年錄得一次性及非現金虧損82.6億港元。連同核心業務下跌，高利率環境以及匯率波動之影響，新世界預計 2024 財年錄得股東應佔虧損190億至200億港元。
交銀國際續指，雖然出售新創建股份的虧損為預期之內，而其他投資物業、發展物業及商譽重估皆為非現金虧損，但相信這也部分反映香港房地產市場過去兩年在高利率環境和經濟調整過程的影響。另外，亦下調新世界的營收和核心獲利預測，但仍料核心利潤不會虧損，下修目標價至10.18港元，對應預測淨值折讓 80%，維持買入評級，相信聯儲局9月的潛在降息，可能對股價以及未來香港房地產市場有一定的支撐。