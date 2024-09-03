交銀國際維持新世界「買入」評級，料核心利潤不會出現虧損。

交銀國際發表報告，指下調新世界（017）的目標價至10.18港元，但仍維持「買入」評級，並料核心利潤不會出現虧損。

新世界日前公布2024財年的最新財務狀況，並對年度利潤和一些撥備做初步估計，包括持續經營業務核心經營溢利年減18%至23%。