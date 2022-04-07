京東低開近2%　劉強東卸任首席執行官

京東集團(9618)劉強東再淡出，退下首席執行官，股價今早低開1.96%，報230.2元。至上午10時30分，報232.8元，跌0.85%；京東健康(6618)升3.81%，報54.5元；京東物流(2618)升0.11%，報18.02元。

京東集團宣佈，京東集團總裁徐雷將接替劉強東，擔任京東集團首席執行官。同時，徐雷將以執行董事的身份加入京東集團董事會，所有任命立即生效。而他亦已辭任京東健非執行董事。

劉強東將繼續擔任董事會主席，致力於公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

徐雷加入京東超過10年

劉強東表示，徐雷在集團內外都得到高度認可，帶領集團持續取得出色的業務表現，並在戰略決策制定中發揮舉足輕重的作用。「我個人將把更多的時間投入到京東的長期戰略和未來的發展驅動力上，繼續帶領公司做最難但最有價值的事情。」

徐雷已經加入京東集團超過10年。在最近擔任京東集團總裁期間，徐雷負責各業務板塊的日常運營和協同發展。此前，徐雷歷任京東零售首席執行官，京東集團首席市場官，無線業務部負責人，京東商城市場營銷部負責人等。徐雷現亦任達達集團和萬物新生集團董事。

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