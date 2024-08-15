京東健康半年經調整盈利升8.5% 毛利率增

京東健康(6618)公布6月底止半年純利20.37億元(人民幣，下同)，按年減少30.5%；非國際財務報告準則盈利26.44億元，多8.5%；收入283.44億元，漲4.6%；毛利67億元，多8%，毛利率23.6%，多0.7%；除稅前盈利錄24.39億元，多33.2%；每股盈利0.65元；維持不派中期息。

線上平台收入漲 12.5%

集團指，總收入的增長主要是由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入升3.2%， 239億元。商品收入的增長驅動力主要有活躍用戶數量增加及用戶的額外購買、醫藥和健康產品銷售的線上滲透率不斷提高及產品品類的豐富。另外，線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入漲12.5%，至44億元。服務收入的增長主要是由於數字化營銷服務費增加，主要歸因於平台上的廣告主數量增加，與平台的交易持續增長保持一致。