京東傳成立創新零售部由閆小兵負責　另旗下多項業務高層換位

內媒報道，京東集團（9618）傳將成立創新零售部，將整合「七鮮」、「拼拼」等業務成為獨立業務單元，並由原先負責京東國際的閆小兵擔任負責人，直接向京東集團首席執行官許冉匯報；另旗下多項業務的高層亦大換位。

閆小兵現為京東核心高管，加入京東前，他曾長期擔任北京國美的總經理，2012年他加入京東後負責3C家電，於2018年初擔任3C家電零售事業群負責人；期間他又主導收購五星電器，負責建立京東之家﹑京東家電專賣店等線下店模式，直至2022年新年後，閆小兵因家庭及身體原因申請調養。

京東旗下多項業務高層亦換位

至於京東旗下多項業務高層亦有換位，原京東零售技術研發與數據中心負責人、副總裁顏偉鵬已宣布離職，接任人為旗下交易服務研發部負責人尚鑫。

京東物流（2618）宣布，執董、首席執行官及授權代表余睿因個人身體原因已辭任其職務，而胡偉已獲委任執行董事、首席執行官及授權代表，均自2023年6月26日起生效。胡偉的初始任期為自2023年6月26日起3年。

另外，原京東產發首席執行官胡偉，亦已獲委任為執行董事、首席執行官及授權代表；原京東健康（6618）首席財務官曹冬，將接任京東產發首席執行官，而京東健康早在5月公告曹冬辭任首席財務官時解釋原因時稱，其將於集團擔任新職。