京東全年純利多七成勝預期 未來3年回購最多390億

今年更加樂觀

京東集團首席執行官許冉表示，在消費市場逐步回暖的背景下，很高興以四季度的強勁表現為2024年圓滿收官。京東收入同比增速重回雙位數，利潤也保持了健康增長。此外，本季度大部分品類收入以及包括活躍用戶數和購物頻次在內的關鍵指標均實現了健康的雙位數同比增長，這充分展現了用戶心智不斷提升。她又指，對今年更加樂觀。隨著消費情緒穩步回升，加上集團對戰略重點的有力執行，將繼續釋放高質量的增長潛力。

市場份額穩步擴大

京東集團首席財務官單甦表示，上季京東多個品類及業務板塊均表現出健康的增長勢頭，充分體現了宏觀消費回暖，京東市場份額也在穩步擴大。去年盈利能力持續提升，主要得益成本管控和運營效率優化方面的不懈努力。有信心逐步實現長期盈利目標，基於此，集團很高興宣布提高2024年度現金股利派發金額，配合現行50億美元總額度的股票回購計劃，進一步彰顯了京東為股東創造價值的堅定承諾。