京東劉強東提振員工士氣 「我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」

繼阿里巴巴(9988)創辦人馬雲在公司內聯網安撫員工後，內地媒體報道指，京東創辦人兼主席劉強東亦在內聯網發文，稱京東必須改變，否則沒有出路，「相信我們一定會走出低谷。任何一個人任何一家公司都會經歷若幹個頂峰和低谷才能成就偉大。」 劉強東表示，「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」，又指現在集團組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。他又指，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

報道指，劉強東以上內容是回覆一位在內聯網發千字文的員工，該員工指京東促銷機制過於複雜，現有的低價戰略落實也不夠全面，又指集團平台生態不夠完整，部門之間的聯動性也較差。 至於馬雲早前亦曾以「合夥人馬雲」的身份在公司內網回覆員工，指堅信阿里會變，阿里會改。 以下為網傳劉強東回覆員工的全文： 「我在車里，抖動打字可能會出錯，希望大家諒解。我覺得這位兄弟說得實在太好了。可以說句句點到了公司的痛點，都是現實存在的問題，而且必須改變。否則我們沒有出路。

我們天天說客戶為先，可是工作中處處以自己為中心進行思考！我們經常說戰鬥戰鬥只做第一，但是卻處處防守，從不想著如何主動出擊！很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。 出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責。但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們絕不躺平，現在組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。 希望兄弟們再多一些耐性，今天還有很多兄弟敢說實話，堅持戰鬥，京東基礎依然在，相信我們一定會走出穀底。任何一個人任何一家公司都會經歷若幹個頂峰和穀底才能成就偉大。