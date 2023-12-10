熱門搜尋:
區議會選舉2023 區選繽紛日 李家超 六合彩 叱咤2023 日圓匯率 美斯 譚旻萱 恒生指數 交稅 肺炎支原體 五月天 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 新聞女王 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 朗然 YOHO WEST
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-10 22:47:00

京東劉強東提振員工士氣 「我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」

分享：
京東劉強東提振員工士氣 「我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」

劉強東在內聯網發文，稱京東必須改變，否則沒有出路。(資料圖片)

繼阿里巴巴(9988)創辦人馬雲在公司內聯網安撫員工後，內地媒體報道指，京東創辦人兼主席劉強東亦在內聯網發文，稱京東必須改變，否則沒有出路，「相信我們一定會走出低谷。任何一個人任何一家公司都會經歷若幹個頂峰和低谷才能成就偉大。」

劉強東表示，「出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責，但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們不會躺平」，又指現在集團組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。他又指，很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

報道指，劉強東以上內容是回覆一位在內聯網發千字文的員工，該員工指京東促銷機制過於複雜，現有的低價戰略落實也不夠全面，又指集團平台生態不夠完整，部門之間的聯動性也較差。

至於馬雲早前亦曾以「合夥人馬雲」的身份在公司內網回覆員工，指堅信阿里會變，阿里會改。

以下為網傳劉強東回覆員工的全文：

「我在車里，抖動打字可能會出錯，希望大家諒解。我覺得這位兄弟說得實在太好了。可以說句句點到了公司的痛點，都是現實存在的問題，而且必須改變。否則我們沒有出路。

Ad Block

我們天天說客戶為先，可是工作中處處以自己為中心進行思考！我們經常說戰鬥戰鬥只做第一，但是卻處處防守，從不想著如何主動出擊！很多人天天說創新，卻每天就是抄襲跟隨別人。

出現這麼多問題，當然都是我管理不善，我非常自責。但是無論如何，我不會躺平，也希望兄弟們絕不躺平，現在組織龐大臃腫低效，改變起來確實需要時間。

希望兄弟們再多一些耐性，今天還有很多兄弟敢說實話，堅持戰鬥，京東基礎依然在，相信我們一定會走出穀底。任何一個人任何一家公司都會經歷若幹個頂峰和穀底才能成就偉大。

Ad Block

我感謝這位兄弟的真誠建言獻策，我可以感受到他很愛公司，真的謝謝你兄弟。也謝謝每一個努力工作的兄弟們。我們一起努力改變！」

 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受