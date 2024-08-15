京東半年經調整盈利升近七成 勝預期

京東集團(9618)公布6月底止季度純利126.44億元(人民幣，下同)，按年大升92.1%；非美國通用會計準則下股東應佔淨利潤145億元，升68.6%，勝市場預期；收入2,913.97億元，多1.2%；經營利潤105.01億元，增27%；每股盈利4.2元；維持不派中期息。
全年純利升54%
全年計，京東純利197.74億元，大升54%；總收入5,514.46億元，多3.9%；經營利潤182.01億元，增23.8%。
分部表現方面，京東旗下零售業務上季收入2,570.72億元，多1.5%；物流收入多7.7%，至442.07億元；新業務則減少35%，至46.36億元。
集團上季合共回購1.368億股A股，總額21億美元，佔流通在外普通股4.5%；半年累計回購2.243億股A股，總額33億美元，佔流通在外普通股7.1%。
京東集團首席執行官許冉表示，二季度用戶數穩健增長，並且用戶參與度繼續向好。未來將繼續專注於自身優勢，聚焦用戶體驗、價格競爭力和平台生態，為業務可持續增長奠定基石。
毛利率大漲至15.8%
京東集團首席財務官單甦指，上季收入增長1.2%，其中電子產品及家用電器品類表現受到去年同期高基數的影響，而日用百貨品類，尤其大商超品類，保持了強勁增長，在大促季通過供應鏈能力和有紀律的投入繼續提升價格競爭力，而非依賴於補貼。得益於此，集團上季毛利率大幅提升137個基點，至15.8%，助力非美國通用會計準則下經營利潤和淨利潤均達到歷史新高。
京東今日收報99.35港元，失1.45港元或1.4%，成交額8.6億港元，市值3,159億港元。