京東半年經調整盈利升近七成 勝預期

京東集團首席執行官許冉表示，二季度用戶數穩健增長，並且用戶參與度繼續向好。未來將繼續專注於自身優勢，聚焦用戶體驗、價格競爭力和平台生態，為業務可持續增長奠定基石。

毛利率大漲至 15.8%

京東集團首席財務官單甦指，上季收入增長1.2%，其中電子產品及家用電器品類表現受到去年同期高基數的影響，而日用百貨品類，尤其大商超品類，保持了強勁增長，在大促季通過供應鏈能力和有紀律的投入繼續提升價格競爭力，而非依賴於補貼。得益於此，集團上季毛利率大幅提升137個基點，至15.8%，助力非美國通用會計準則下經營利潤和淨利潤均達到歷史新高。