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財經
2025-03-27 11:00:47

京東回應王維基 避談App有否抄HKTVmall：樂意比下邊個對客更好

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內地知名電商物流平台京東拓展香港市場再有大動作（中通社）　

內地知名電商物流平台京東拓展香港市場再有大動作（中通社）　

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京東集團(9618)燒錢強勢攻港，推出大規模補貼家電商品，提供「一件包郵」、「買貴就賠」優惠，或挑戰香港科技探索(1137)旗下HKTVmall在港的一哥地位。香港科技探索副主席兼行政總裁王維基昨於社交媒體圖文並茂，暗示京東的網購平台手機應用程式(APP)抄襲HKTVmall，直言「難分真與假」。

王維基昨日在其社交平台發文，表示近年出現好多網絡騙案，連香港都有好多假網站，近日更收到很多朋友截圖某App的界面給他，查詢是否假Apps，原來是京東香港的新App。 王維基質疑京東APP抄襲HKTVmall：「學」得似模似樣 京東港澳facebook小編發文回應指未有提及抄襲指控，惟感謝王維基對京東的關注 京東港澳facebook小編發文回應指未有提及抄襲指控，惟感謝王維基對京東的關注 王維基質疑京東APP抄襲HKTVmall：「學」得似模似樣 內地知名電商物流平台京東拓展香港市場再有大動作，在香港推出「買貴就賠」服務，覆蓋京東自營全品類商品；同時針對家電類商品首次開啟大規模補貼，提供自營家電「30天包退、180天有壞換新」、「一件包郵」等服務。（中通社）　 內地知名電商物流平台京東拓展香港市場再有大動作（中通社）　 京東重金拓展香港網購市場，推大額補貼家電產品以及承諾「買貴就賠」等。(資料圖片)

「既然王生開咗個頭....」

京東港澳facebook小編發文回應未有提及抄襲指控，惟感謝王維基對京東的關注，明白他對於京東開拓香港市場的疑慮，強調京東進軍香港市場「唔係要同邊個鬥」，是想為香港市民帶來真正優惠。京東又指，香港物價較內地高出不少，當中包括高昂的租金、運費及服務費，而京東採用的營運模式「自己做貨、自己起倉同送貨」，可將成本壓到最低，「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」，呼籲王維基與京東共同以實際行動為市民謀福利，讓香港消費市場更加繁榮興旺。

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京東宣布京東App於香港今年已全面推行全類別滿188蚊免運費送上門服務，另外由現在到6月底大家電銷售旺季，所有香港客買的京東自營家電都會免費上門安裝。如客人發現同一款貨品京東賣得貴過其他平台，會實行「買貴就賠」。

王維基：你兵不厭詐，我兵來將擋

王維基昨日在其社交平台發文，表示近年出現好多網絡騙案，連香港都有好多假網站，近日更收到很多朋友截圖某App的界面給他，查詢是否假Apps，原來是京東香港的新App。王維基貼出兩個App的對比圖，直言「都幾好笑，堂堂京東的Apps，竟然八九成模仿我們HKTVmall，連圖案都『學』得似模似樣，把我們抬舉了，多謝」。他同時又提出疑問，指為何京東所謂的「買貴就賠」只包括百佳、惠康、百老匯和豐澤，而不包括HKTVmall在內，質疑「係睇我唔起，定抑或因為唔夠我哋平？」最後又指「點都好，你兵不厭詐，我兵來將擋，我哋要努力」。

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