京東季績優 稱外賣顯著進展

京東集團(9618)昨交出遠勝預期的季績。京東公布，截至3月底止季度非通用會計準則純利127.58億元(人民幣，下同)，按年大升43.4%，遠超市場本預期的98億至115億元水平；純利則錄108.9億元，升52.7%。集團指，今年2月正式推出的外賣業務與現有業務產生協同效應，短時間內取得顯著進展，但未公布詳細收入。
京東上季收入錄3,010.82億元，上升15.8%，同樣超出市場預期。當中，零售業務增16.3%至2,638.45億元；物流469.67億元，升11.5%；新業務收入57.53億元，增18.1%，惟主要包括達達、京東產發、京喜及海外業務，未提及外賣業務。
未提外賣收入 冀新業務助力增長
京東昨收報137港元，跌2.9港元或2.1%。截至本港時間昨晚9時半，京東美股早段走高，折算港元報142元，較港高水3.8%。
京東集團首席執行官許冉表示，上季集團迎來今年良好開端，收入和利潤均取得強勁表現，主要受惠消費情緒提振，疊加京東供應鏈能力及用戶體驗的不斷優化。京東集團首席財務官單甦指，上季京東商品和服務收入均實現同比雙位數增長，且增速環比進一步加快。
許冉又表示，在新業務探索取得令人鼓舞的早期成果，相信這些新機遇將進一步助力京東取得長期、高質量的增長。集團又指，京東外賣深植於京東生態，並非獨立割裂的業務，堅持只賺取合理利潤的「三毛五」理論。
央視約談外賣平台 要求有序競爭
不過，央視新聞昨報道指，近日市監局聯同多個部門，針對目前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團(3690)及餓了麼等平台，要求嚴格履行法規及公平有序競爭，共同營造良好市場環境。