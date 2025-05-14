京東季績優 稱外賣顯著進展

京東集團(9618)昨交出遠勝預期的季績。京東公布，截至3月底止季度非通用會計準則純利127.58億元(人民幣，下同)，按年大升43.4%，遠超市場本預期的98億至115億元水平；純利則錄108.9億元，升52.7%。集團指，今年2月正式推出的外賣業務與現有業務產生協同效應，短時間內取得顯著進展，但未公布詳細收入。

京東上季收入錄3,010.82億元，上升15.8%，同樣超出市場預期。當中，零售業務增16.3%至2,638.45億元；物流469.67億元，升11.5%；新業務收入57.53億元，增18.1%，惟主要包括達達、京東產發、京喜及海外業務，未提及外賣業務。