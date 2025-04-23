京東強攻外賣 恐年蝕逾百億 摩通估難動搖美團地位

京東集團(9618)強攻內地外賣市場，引爆內地外賣戰火不斷升級，創辦人劉強東更頻頻親身送外賣，並於周一宴請外賣員吃火鍋，爭勝決心顯而易見。不過摩根大通發表報告潑冷水，估計京東每搶佔5%市場份額，便要付出80億元至90億元人民幣代價，並可能產生高達180億元人民幣的年化虧損，且及至明年或只能攻佔約5%份額，難撼動目前市佔率高約75%的美團(3690)一哥地位。
劉強東在宴請外賣員吃火鍋時表示，京東目前有逾71萬名員工，約在4年之內員工數目超過100萬人，他希望京東全職外賣員亦可超過100萬人。
兩股表現差絕藍籌
不過京東股價持續走弱，昨大挫6.3%，至130.4元；美團亦逆市大跌4.6%，至130.2元。兩股為昨日表現最差的兩大藍籌。
摩通指，京東及美團過去1個月股價持續跑輸，主要由於市場對京東積極進攻外賣市場、以及美團的潛在反擊感到擔憂。該行指，京東的進場對目前內地外賣平台的市場結構影響甚微，目前美團及餓了麼分別佔有75%及25%市佔率，當中餓了麼料只能勉強收支平衡，又估計京東在巨額補貼政策下，今年底或可搶佔10%市場，惟一旦補貼結束，明年市場份額又會回落至5%。
每接1單或蝕10元
按摩通推算，京東每接一單外賣，營運虧損為5至10元人民幣，以每日接500萬訂單計，外賣業務將產生90至180億元人民幣年化虧損，一旦補貼減少而訂單回落，損失可能增至180億至370億元人民幣。
摩通維持京東及美團的「增持」評級，惟目標價下調至分別180元及165元，但指美團盈利能力較佳，短線更看好美團。