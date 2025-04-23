京東強攻外賣 恐年蝕逾百億 摩通估難動搖美團地位

京東集團(9618)強攻內地外賣市場，引爆內地外賣戰火不斷升級，創辦人劉強東更頻頻親身送外賣，並於周一宴請外賣員吃火鍋，爭勝決心顯而易見。不過摩根大通發表報告潑冷水，估計京東每搶佔5%市場份額，便要付出80億元至90億元人民幣代價，並可能產生高達180億元人民幣的年化虧損，且及至明年或只能攻佔約5%份額，難撼動目前市佔率高約75%的美團(3690)一哥地位。

劉強東在宴請外賣員吃火鍋時表示，京東目前有逾71萬名員工，約在4年之內員工數目超過100萬人，他希望京東全職外賣員亦可超過100萬人。