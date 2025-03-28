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財經
2025-03-28 15:46:00

京東挑機HKTVmall「恭賀」利潤高　HKTVmall：4月起移除訂單自取門檻

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內地電商巨企京東（9618）近期積極進軍香港市場。(資料圖片)

內地電商巨企京東（9618）近期積極進軍香港市場。(資料圖片)

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內地電商巨企京東(9618)近期積極進軍香港市場，劍指本地電商企業HKTVMall，遭HKTVMall的母公司香港科技探索(1137)副主席兼行政總裁王維基批評京東的Apps抄襲達八九成，形容其「學」得似模似樣。昨日，在香港科技探索公布業績後，京東在晚上發文「挑機」，對HKTVMall去年毛利率超過25%表示「恭賀」，並形容其為「利潤豐厚」。

京東發帖文挑機「恭賀」HKTVmall毛利率豐厚。(京東港澳fb圖片) 內地知名電商物流平台京東拓展香港市場再有大動作（中通社）　 王維基指京東Apps「學」得似模似樣。(資料圖片) 王維基昨日在其社交平台發文，表示近年出現好多網絡騙案，連香港都有好多假網站，近日更收到很多朋友截圖某App的界面給他，查詢是否假Apps，原來是京東香港的新App。 王維基質疑京東APP抄襲HKTVmall：「學」得似模似樣

網民斥京東「流氓生意手法」

京東還表示，集團自營毛利率只有約10%，並反問網民「大家覺得邊個平啲呢？」然而，這篇帖文引來不少網民批評，有人直斥其「流氓生意手法」，並表示：「抄襲仲甘X正氣，炒X左佢啦」、「其實都突顯咗你嘅無知，一個網購平台毛利率高唔等於暴利，仲有廣告收入+投資」、「PR做得真係肉酸，整個app抄到人9成一樣嗲都唔咁嗲一」、「個marketing(市場)做到公關災難，成條Team可以炒得㗎啦喎」。

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此外，王維基在昨日的業績會上表示，打從心底裡歡迎內地電商來港。他指出，HKTVmall每天都在進行價格戰，未來將引入更多商戶，包括內地商家，為消費者提供更平價及優質的商品，並計劃加強「街市即日餸」服務。同時，HKTVmall宣布，自4月1日起，將移除所有訂單的自取門檻，客戶下任何訂單後，均可以免費到O2O門店或合作提點提貨。

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