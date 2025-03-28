京東攻港火併HKTVmall 王維基：最鍾意競爭

京東集團(9618)近日以「燒錢」方式大舉攻港，劍指HKTVmall地位，HKTVmall母企香港科技探索(1137)副主席王維基周三質疑京東手機應用程式界面抄襲HKTVmall後，掀起雙方隔空互嗆。京東昨表示「既然王生開咗個頭，我哋都好樂意同你比下邊個對客更好」；王維基則指無懼價格戰，「我哋喺競爭中長大，最鍾意競爭」，惟強調「扮低價係無用」，最重要貨真價實。 京東昨於社交平台發文，未有回應抄襲指控，只表示想將「真正的著數帶俾每一位香港街坊」，並再宣傳「買貴就賠」及自營家電免費上門安裝等服務。

稱「買貴就賠」推廣無效 王維基昨在香港科技探索的網上業績記者會中直指，「買貴就賠」的推廣無效，因為「買完貴咗又要返去追，香港消費者無咁得閒。」他表示， HKTVmall每日都在打超市「價格戰」，無懼競爭，並透露今年會加大引入內地商戶進駐，令貨源更多元化，為消費者提供平價優質產品及服務。 對於本地零售市道，他指今明兩年都不能用樂觀來形容，加上經營成本、尤其店舖租金高企，認為零售商宜審慎行事，而HKTVmall去年亦已減少門店數目至70間，香港業務亦不會大量投放廣告。

香港科技探索轉蝕6670萬 香港科技探索昨公布去年底止全年盈轉虧6,670萬元，2023年則賺4,532.1萬元；經調整利潤1.21億元，按年少1.4%；營業額38.4億元，升0.7%；為慶祝HKTVmall成立十周年，宣派特別股息38仙。業績由盈轉虧，主要受累全自動零售商店及系統於英國的業務營運錄得減值虧損4,210萬元，集團將就英國項目的可行性進行徹底重新評估。 京東在香港科技探索放榜後，再於社交平台發文「挑機」，指HKTVmall毛利率逾25%，「利潤豐厚」，而京東自營毛利率只有10%左右，「大家覺得邊個平啲呢？」