京東攻港首推大額補貼家電產品　承諾「買貴就賠」金額高達「呢個數」

內地電商平台京東(港交所：9618)再加碼拓展香港網購市場，並在今日(24日)宣布由即日起至4月30日在港推出「買貴就賠」服務，覆蓋其自營全部商品，並首次針對家電商品啟動大規模補貼，同時提供自營家電「30日包退、180日有壞換新」及「一件包郵」等。此外，京東物流(港交所：2618)宣布，在柴灣增設逾萬呎的港島運營中心，並將增聘逾百名快遞員。

該「買貴就賠」服務，只要香港消費者在京東平台上購買自營商品包括電腦、手機通訊、家電、家具、休閑食品、家庭清潔用品等，其後一旦發現售價較本地指定平台所售的同款商品高，將可申請補償差價，每次補償金額上限618元人民幣，每位用戶最多可獲補償4次，限量首10,000名萬名用戶參與。

京東去年9月宣布加大對香港市場的投入，初期投資15億元人民幣。京東港澳台業務負責人Ken Yeung表示，今次補貼活動是承接去年提出的香港拓展戰略，投資額度主要用於商品價格、物流補貼及服務提升。他又指，若活動反應良好，將考慮持續提供「買貴就賠」承諾。

柴灣 增設逾萬呎運營中心

此外，京東物流(2618)宣布新增柴灣運營中心，面積超過10,000平方呎。京東物流表示，去年在香港及澳門的日均快遞量分別增長24倍和14倍，現時在港聘用超過450名員工，未來亦會繼續增聘人手。投資推廣署助理署長吳國才表示，京東物流在港擴張業務，有助鞏固本港作為跨國供應鏈管理中心的地位。