京東攻港！發布18區熱賣趨勢 中西區愛買咖啡機 屯門人鍾情紙巾？

京東集團(9618)近日攻港網購市場，並發布香港消費趨勢報告，結合過去1個月全港18區家庭電器與日用品熱賣趨勢，列出不同區域香港市民的消費偏好，並稱港人正以多元化的選擇改變自己的購物方式。京東指，中西區熱銷De’Longhi咖啡機、沙田熱銷百奧抽濕機到、屯門暢銷Tempo紙巾、而深受元朗居民歡迎的是蒙牛牛奶；又指，差異化的消費偏好亦反映出各區居民不同的生活態度，包括中西區消費者更重視生活質素與個人享受，他們對高端咖啡機及個人護理產品需求殷切；北區則展現出實用與家庭導向的購物模式，抽濕機、紙巾等日用品銷情更暢旺

港島地區：智能科技與健康生活並重 京東消費趨勢報告顯示，港島各區消費者普遍追求高品質與智能家居體驗。中西區及灣仔區偏好De’Longhi咖啡機、Dolby全景聲家庭影院及LG C5系列77吋OLED電視機。此外，中西區對寵物糧食與個人護膚產品亦極為熱衷，當中LEGENDSANDY藍氏狗糧與半畝花田玫瑰磨砂膏成為熱賣之選。港島東居民則熱衷提升居家環境，小米智能抽濕機與飛利浦淨水器深受歡迎。南區消費者則偏好兼具實用與品質的產品，如松下多門雪櫃與公牛旅行插座等產品銷情理想。Tempo小包紙巾、維達卷紙、心相印廚房紙、蒙牛牛奶與紅牛飲品的銷售皆亮眼。

九龍地區：實用為先 家居衛生意識強 報告指，九龍區的購物模式呈現鮮明的「東西」差異。九龍東(觀塘、黃大仙)居民偏好實用與健康導向產品，如小米洗衣機、松下洗碗機等耐用家電，特別重視家庭日常管理與清潔便利性。而九龍西(油尖旺、深水埗、九龍城西)則較注重提升家居舒適度與空間整潔，Dyson Supersonic風筒與大容量雪櫃等產品廣受青睞。整體而言，九龍東西兩區對日常生活用品的需求皆相當強勁，濕紙巾等高頻使用商品銷售表現理想，反映九龍區家庭普遍具備良好的家居衛生意識。

新界東區重食品健康 沙田熱銷家電 至於新界東(沙田、大埔、北區、西貢)展示「健康平衡型」的消費特徵。居民除了偏好大量採購麵條等生活必需品，以及不斷回購牛奶、穀類等健康食品外，亦積極添置能提升生活質素的家用電器。當中，沙田是全港家庭電器購買熱度最高的地區，尤為青睞小米抽濕機及美的冰箱等改善家居環境的產品；而大埔、北區及西貢則更著重影音娛樂與生活體驗的平衡，TCL、Sony、小米的大屏幕智能電視皆深受該區消費者喜愛。

同時，新界西(荃灣、葵青、屯門、元朗)則呈現「穩健實用型」的消費風格。居民普遍偏好高性價比的實用型家庭電器，如小米家抽濕機與海爾雪櫃，大型視聽設備如TCL與海信Mini LED電視亦穩定熱銷。在日用品方面，以Tempo紙巾與各類廚房用紙最受歡迎；而在基礎食品方面，如牛奶的需求保持穩定，元朗地區對嬰兒濕紙巾等家庭照護商品的需求尤為明顯。儘管東西兩區消費模式各異，但皆以提升家庭生活品質為核心，展現新界居民對品質生活的共同追求。

離島區：集中式補貨與環保型消費並行 離島區(包括大嶼山、東涌、南丫島等地)因受地理與交通因素影響，居民大都傾向「一次性大量採購」與「環境優先」並重的消費習慣。該區居民多於集中補貨，傾向一次性購買紙巾、濕紙巾等日常用品，以提升採購效率並應對長期所需。在家庭電器選擇上，離島消費者特別重視改善居家空氣與衛生品質，小米Ultra空氣淨化器、飛利浦ADD6011淨水器、百奥25L抽濕機及雲鯨F2洗地機等智能清潔與空氣處理產品銷情理想，顯示他們高度關注居住健康的趨勢；日用品方面，心相印廚房紙、Tempo抽取式面紙、蒙牛牛奶等商品長期熱賣，充分展現離島居民對個人及家庭健康衛生的全面關注。