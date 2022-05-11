京東最傷｜科指5日挫13% 北水撈 ATMXJ累失萬億市值

低│未│算│低

美國10年長債息攀高，隔晚美股納斯達克指數挫4.3%，拖累恒生科技指數亦連瀉5個交易日，累挫12.6%。ATMXJ重傷，當中京東集團(9618)單日失8.2%，5日累跌21.7%，至208元，市值蒸發逾千八億元，連同其他4股，5日市值共失逾萬億元。不過北水卻在恐慌之中出手，昨逾30億元淨買入騰訊控股(700)及美團(3690)，有中資大行亦指，目前是適度增持中港股的時機。

美元及美債息衝高引爆環球股市走弱，不過中證監昨再出「口術」撐市。恒生指數昨曾瀉823點，及後跌幅隨內地股市倒升而收窄，收市報19,633點，挫368點或1.8%，高低波幅580點，仍失守二萬大關，連跌4日累失近7%或1,468點；恒生科技指數報3,906點，失129點或3.2%。主板成交額約1,437億元。

指數重挫下一地牛屍。昨單日強制收回牛證高達404隻，當中184隻為恒指牛證，單計本月5個交易日，已有302隻牛仔陣亡。牛證街貨的重倉區一舉遭攻陷後，按輪證發行商數據，好友防線退至19,000點收回水平。

中證監稱風險可控 滬指倒升

中證監副主席王建軍稱，目前A股市場槓桿資金規模有限、風險可控，外資保持淨流入，堅信短期波動不會改變資本市場長期向好趨勢，並將爭取政策協同以及積極引入中長期資金。A股昨跌轉升，上證綜合指數曾瀉1.6%，收市倒升1.1%，報3,035點，深圳成分指數報揚1.4%；創業板指數報漲2.2%。兩市成交額合共約8,469億元人民幣。不過，北向則明顯走資，滬股通流出30.63億元人民幣，深股通淨沽出58.63億元人民幣，合共流走89.26億元人民幣。

北水逾30億淨買騰訊美團

科技股再成跌市主力，騰訊跌2.3%，拖低恒指34點；美團失3.3%，拖累40點；京東拉低恒指30點；阿里巴巴失4.8%，拖低大市68點，4股共拖低大市172點。不過港股通昨則吸資，滬深合共淨流入64.29億元，當中上海佔41.36億元，深圳佔22.93億元，而騰訊淨買額高達16億元，美團亦錄14.7億元吸資，佔北水昨日一半淨買額。

中金建議適度增持中港股

中港股低位掙扎之際，中資行繼續審慎樂觀。中金認為，在政策面以外，本月內地與海外基本面也可能出現一些積極變化，建議對風險資產謹慎樂觀，適度增持A股與港股，海外資產亦建議由減持，上調為中性。該行指，內地股指既受益於新冠肺炎疫情邊際改善與政策支持，同時估值相對較低，風險溢價顯示未來1年股指有望跑贏債券15%以上，並估計內地股指未來1至2個季度有不錯表現。