京東科技傳再爭取最快今年底香港上市　比亞迪叫停分拆半導體

京東科技前稱為京東數科，曾於2020年9月於上交所申請科創板上市並已經獲受理，當時京東數科的初步招股說明書顯示，公司計劃募集203.67億元人民幣。不過，近兩年內地加強監管互聯網行業，去年4月，京東數科撤回在科創板上市申請。京東科技曾於今年初傳出再爭取香港上市，當時傳出目標集資金額減至20億美元，惟闖關不果。

比亞迪表示，為加快晶圓產能建設，綜合考慮行業發展情況及未來業務戰略定位，統籌安排業務發展和資本運作規劃，經充分謹慎的研究，決定終止推進分拆計劃。本公司將加快相關投資擴產，待相關投資擴產完成後且條件成熟時，公司將擇機再次啟動比亞迪半導體分拆上市工作。

比亞迪：終止分拆為加快晶圓產能建設及考慮業務策略規劃

比亞迪表示，比亞迪半導體為了擴大晶圓產能，在其向深圳證券交易所申請上市審核期間已投資實施濟南功率半導體產能建設項目。該項目目前已成功投入生產，產能爬坡情況良好，但面對新能源汽車行業的持續增長，新增晶圓產能仍遠不能滿足下游需求。為盡快提升產能供給能力和自主可控能力，比亞迪半導體擬搶抓時間窗口，開展大規模晶圓產能投資建設。在濟南項目基礎上，進一步增加大額投資，預計對比亞迪半導體未來資產和業務結構產生較大影響。

比亞迪又表示，終止分拆上市，不會對集團現有營運、業務及財務狀況、未來發展戰略造成重大不利影響。而在發出公告後1個月內，不再籌劃有關集團的重大資產重組事項。

比亞迪今早隨大市下跌，最新報191.9元，跌1.8%；京東集團則跌4.1%，報208.4元。