京東第三季經調整純利58億人幣，按年跌56%。

京東集團(9618)公布，截至9月底止第三季業績，期內集團收入2,991億人民幣(下同)，按年增14.9%；純利為52.8億元，按年跌55%；經調整純利58億元，按年跌56%；每股基本盈利1.86元。
期內，京東零售錄得收入2,506億元，按年增加11.4%，其中日用百貨品類與廣告服務收入增速較上季度進一步加快；京東零售經營利潤148億元，2024年第三季度為人民幣116億元，按年升逾27%；京東零售經營利潤率2025年第三季度為5.9%。
而截至今年九月底止首三季，集團總收入9568.01億元，按年上升17.86%。其中，商品收入7508.15億元，升16.04%；服務收入2059.86億元，升24.99%。
京東集團首席執行官許冉表示，第三季度集團用戶規模與購物頻次保持強勁增長，年度活躍用戶數在10月份突破7億大關，創下新的里程碑。核心京東零售業務已構建起多引擎互補的增長矩陣。雖然帶電品類面臨以舊換新高基數的影響，集團有信心進一步鞏固在該領域的領先市場地位，並挖掘日用百貨品類與廣告服務的巨大增長潛力。
此外，京東外賣繼續擴大業務規模，並與京東零售不斷加深協同效應，與此同時，三季度京東外賣實現了按季投入收窄，這主要得益於其單均損益表現的改善。京東指，第三季度京東外賣持續釋放與核心零售業務的協同效應，尤其在用戶增長、用戶提頻、跨品類購物等方面。此外，七鮮小廚自推出以來便獲得消費者的廣泛認可，日均單量保持在高位水平。
股份回購方面，截至9月30日止九個月，公司回購共計約8090萬股A類普通股，相當於4040萬股美國存託股，總額約為15億美元。截公告時間，股份回購計劃項下的剩餘金額為35億美元。