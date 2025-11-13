京東第三季經調整純利58億人幣，按年跌56%。

京東集團首席執行官許冉表示，第三季度集團用戶規模與購物頻次保持強勁增長，年度活躍用戶數在10月份突破7億大關，創下新的里程碑。核心京東零售業務已構建起多引擎互補的增長矩陣。雖然帶電品類面臨以舊換新高基數的影響，集團有信心進一步鞏固在該領域的領先市場地位，並挖掘日用百貨品類與廣告服務的巨大增長潛力。

此外，京東外賣繼續擴大業務規模，並與京東零售不斷加深協同效應，與此同時，三季度京東外賣實現了按季投入收窄，這主要得益於其單均損益表現的改善。京東指，第三季度京東外賣持續釋放與核心零售業務的協同效應，尤其在用戶增長、用戶提頻、跨品類購物等方面。此外，七鮮小廚自推出以來便獲得消費者的廣泛認可，日均單量保持在高位水平。