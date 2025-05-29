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財經
2025-05-29 14:30:00

京東「618」優惠明晚展開　新用戶送6XX人仔　沙田用戶先享1XXX補貼

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京東618購物節明晚展開，沙田用戶先享1,000專項補貼。 (本報記者攝)

京東618購物節明晚展開，沙田用戶先享1,000專項補貼。 (本報記者攝)

電商平台「618」購物節正式拉開帷幕，近期積極進運香港市場的京東(9618)今日(29日)在港舉行媒體發布會，宣布618購物節活動將於明晚8點開啟，並推出18區專項補貼，首站落戶沙田，沙田用戶每人可領1,000元(人民幣，下同)專項補貼。京東認為與其他電商平台屬於良性競爭。

過去兩個月，京東在港澳用戶規模及訂單量按年增長一倍。 (本報記者攝) 京東在沙田用戶環比增加150%。(本報記者攝) 京東在沙田自提站點計劃從40個擴展至70個。 (本報記者攝) 京東港澳台業務負責人Ken Yeung(左)與京東物流香港快遞業務負責人馬偉。 (本報記者攝) 現場商家代表與京東進行簽約。 (本報記者攝) 現時已有逾200個品牌及商家進駐京東港澳。 (本報記者攝)

跨店買滿200元人仔減30元

京東表示，在「618」購物節活動期間，集團將為香港消費者帶來海量大牌新品、爆款好物，只要本港消費者登陸京東APP香港站，即可享受跨店買滿200元減30元優惠，買貴就賠；同時，還有滿200元減20元「大促神券」，用戶每日可連領3張，相當於直接補貼60元。

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同時，香港的消費者可參與京東限時「秒殺」活動，每晚10時都有大量好的商品限時1元「秒殺」，同樣買貴就賠。針對新用戶，京東亦準備總值600元的迎新大禮包。京東強調，其產品價格的獨特之處，是不想用戶「買得平，用得貴」。

沙田自提站點擬增至70個

另外，京東宣布在香港18區啟動區域專項補貼計劃，首站為現時用戶最活躍的沙田區。只要收貨地址選擇在沙田，下載京東APP即可領取1,000元的專屬優惠券，包括600元的新人專享立減券，以及400元沙田區專屬購物補貼，活動持續至7月31日。京東還將增加沙田自提站點，從40個擴展至70個，以提升購物體驗。未來其他地區亦將陸續推出該項項補貼計劃。

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負責人：與其他電商平台「良性競爭」

京東港澳台業務負責人Ken Yeung被問到電台平台競爭優勢時強調，這對本地消費者帶來的都是好處，形容是認為是「良性競爭」，京東的優勢在於北京及全國有成千上萬的採銷團隊。他還提到，過去兩個月港澳用戶規模及訂單量按年增長一倍，成交額則升兩倍，而且有逾200個品牌及商家已進駐京東港澳，預料本港「618」網購銷售額會按年錄得增長。

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