京東「618」優惠明晚展開　新用戶送6XX人仔　沙田用戶先享1XXX補貼

京東表示，在「618」購物節活動期間，集團將為香港消費者帶來海量大牌新品、爆款好物，只要本港消費者登陸京東APP香港站，即可享受跨店買滿200元減30元優惠，買貴就賠；同時，還有滿200元減20元「大促神券」，用戶每日可連領3張，相當於直接補貼60元。

同時，香港的消費者可參與京東限時「秒殺」活動，每晚10時都有大量好的商品限時1元「秒殺」，同樣買貴就賠。針對新用戶，京東亦準備總值600元的迎新大禮包。京東強調，其產品價格的獨特之處，是不想用戶「買得平，用得貴」。

沙田自提站點擬增至70個

另外，京東宣布在香港18區啟動區域專項補貼計劃，首站為現時用戶最活躍的沙田區。只要收貨地址選擇在沙田，下載京東APP即可領取1,000元的專屬優惠券，包括600元的新人專享立減券，以及400元沙田區專屬購物補貼，活動持續至7月31日。京東還將增加沙田自提站點，從40個擴展至70個，以提升購物體驗。未來其他地區亦將陸續推出該項項補貼計劃。