人事任命｜區文慧將任易賞錢董事總經理 續兼任豐澤董事總經理

屈臣氏集團宣布，區文慧獲任命為旗下會員獎賞計劃「易賞錢」董事總經理，將帶領「易賞錢」不斷創新，繼續為全港會員帶來源源不絕的精彩獎賞。任命將於今年4月生效。 屈臣氏集團董事總經理黎啟明指，區文慧將為「易賞錢」董事總經理，同時繼續兼任豐澤董事總經理職務。她曾於集團旗下機場零售業務及豐澤服務26 年，在業務增長上擔當重要的領導角色，更成功帶領豐澤進行數碼轉型，無縫結合O+O(線下及線上)平台，相信她繼續實踐集團增長戰略，把豐富經驗帶到「易賞錢」發展上。

是香港最大型會員獎賞計劃之一 「易賞錢」自2007年推出以來，是香港最大型會員獎賞計劃之一，會員人數佔香港成年人口超過63%。區文慧指，「易賞錢」是亞洲首個及唯一一個跨地域會員獎賞計劃，其推出的One Pass涵蓋多個市場，包括香港、內地、澳門、台灣、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及土耳其，讓顧客外遊時，可到集團旗下店舖盡享當地精彩會員優惠及購物以賺取積分。

將繼續透過旗下香港及海外零售品牌包括百佳、屈臣氏、豐澤及屈臣氏酒窖，以及一眾合作伙伴超過8,000家線下及線上店舖，包括餐飲、旅遊、教育、汽油、保險、娛樂及時尚服飾等廣泛網絡，不斷創新 以及提升顧客體驗，與會員建立更緊密的連繫，帶來更多與別不同的獎賞，成為全城顧客首選。