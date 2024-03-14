人事任命｜屈臣氏集團新管理層任命

屈臣氏集團宣布人事任命，包括委任陳志豪及聶薇為中國屈臣氏聯席董事總經理，接替轉任為長江和記實業(1113)旗下瑪莉娜集團(Marionnaud Group)行政總裁的高宏達(Kulvinder Birring)，將於4月生效。

屈臣氏集團董事總經理及長江和記實業(001)執行董事黎啟明表示，感謝高宏達過去8年為中國屈臣氏貢獻良多。在他領導下，屈臣氏品牌重新定位為全國頂尖健康與美容零售商，並重塑企業文化，並建立科學化、協作、靈活及促進業務增長的思維。儘管內地業務面對市場急速變化帶來各種挑戰，他的團隊展現出韌性和持續創新的精神，不斷提升顧客體驗。期待他將經驗運用到集團高級香水及化妝品零售品牌Marionnaud於歐洲增長戰略當中。