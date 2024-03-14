人事任命｜屈臣氏集團新管理層任命

屈臣氏集團宣布人事任命，包括委任陳志豪及聶薇為中國屈臣氏聯席董事總經理，接替轉任為長江和記實業(1113)旗下瑪莉娜集團(Marionnaud Group)行政總裁的高宏達(Kulvinder Birring)，將於4月生效。
屈臣氏集團董事總經理及長江和記實業(001)執行董事黎啟明表示，感謝高宏達過去8年為中國屈臣氏貢獻良多。在他領導下，屈臣氏品牌重新定位為全國頂尖健康與美容零售商，並重塑企業文化，並建立科學化、協作、靈活及促進業務增長的思維。儘管內地業務面對市場急速變化帶來各種挑戰，他的團隊展現出韌性和持續創新的精神，不斷提升顧客體驗。期待他將經驗運用到集團高級香水及化妝品零售品牌Marionnaud於歐洲增長戰略當中。
成功轉型至O+O
他續稱，陳志豪及聶薇在屈臣氏工作多年，並為公司成功轉型至O+O(線下及線上)零售模式發揮 重要作用。相信他們將繼續發展集團增長戰略，以應對內地市場快速變化，並專注於為顧客提供與別不同購物體驗，優質產品和卓越服務。
陳志豪2011年加入中國屈臣氏，擔任華南區營運總監，當時中國屈臣氏只有 1,000多家店舖，如今已發展到3,800家O+O門店。他於去年晉升至營運總經 理。聶薇於2018年加入中國屈臣氏擔任市場總監，隨後於2021年晉升為顧客增長總經理，去年接管採購部工作。
高宏達為Marionnaud行政總裁
另外，屈臣氏集團隨任命高宏達為Marionnaud行政總裁外，亦委任Gabriele Betti為Marionnaud副總裁。Kulvinder Birring將管理Marionnaud於8個市場超過730家O+O店舖，與領導團隊包括Gabriele Betti及Emilio Leon緊密合作。