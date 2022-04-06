人事任命｜李錦榮加盟WeLab任顧問 拓智能理財顧問服務

虛擬銀行WeLab指，委任李錦榮(Bruno Lee)為顧問，並已於本月1日正式履新。將推動WeLab Bank快將推出的智能理財顧問服務發展，並運用其在金融行業的深厚經驗，為集團整體布局和拓展方向注入新思維。

WeLab創辦人及行政總裁龍沛智指，李錦榮將為WeLab Bank即將面世的財富管理業務項目提供專業意見。深信憑藉其在財富管理上的豐富經驗及專業知識，結合該集團在金融科技及數碼金融服務優勢，將有助提供最佳數碼財富管理服務和提升智慧銀行體驗，並為未來跨境理財業務做好準備。

李錦榮則指，WeLab成立快將10年，一直致力以科技革新傳統金融服務模式，令大眾能以更簡單便利方式接觸金融服務。他冀與WeLab一同運用金融科技和財富管理的專業知識，以創新思維重塑財富管理服務。

至於李錦榮加入WeLab成為顧問前，曾任宏利亞洲區財富及資產管理零售業務部區域主管、香港滙豐零售銀行及財富管理部亞太區財富管理業務主管及富達國際投資擔任亞洲(日本除外)零售業務區域主管等重要職位。同時曾出任香港投資基金公會主席、香港貿易發展局金融服務諮詢委員會成員及投資者及理財教育委員會(投委會)指導委員會成員等公職。近年，亦曾擔任大學講師和作者，致力為香港投資者教育作出貢獻。