人事變動｜京東高層地震！徐雷退任CEO 許冉接任

京東集團(9618)公布，現任首席財務官許冉將接替徐雷，擔任京東集團首席執行官兼執行董事。徐雷因個人原因將退任公司首席執行官兼執行董事職務。京東物流現任首席財務官單甦，將擔任集團首席財務官。

集團指，徐雷將立即開始交接流程，以確保留有充足時間，在6月退休前將首席執行官職務順利交接予許冉。徐雷加入京東集團十餘年來，曾擔任多個高級職務，退休後，將擔任京東集團顧問委員會首任理事長，繼續為公司高質量發展貢獻力量。

許冉自2020年6月起擔任京東集團首席財務官，她於2018年7月加入京東集團，許冉除了擔任京東零售的首席財務官外，亦先後兼任集團財務和集團稅務的部門負責人。在加入京東集團之前，她是普華永道中天會計師事務所的審計合夥人，先後在普華永道的北京辦事處及聖荷西辦事處工作了近20年，亦擔任京東科技董事。許冉畢業於北京大學並獲得理學與經濟學雙學士學位。

單甦由京東物流調任京東任 CFO

單甦2022年5月起擔任京東物流首席財務官，於2021年12月加入京東集團。在此之前，自2019年10月至2021年11月其在Lavender Hill Capital Partners任職，並於2021年1月至2021年11月擔任董事總經理。自2015年至2019年其在高盛亞洲有限公司投資銀行部TMT組任職，並於2017年1月至2019年9月擔任執行董事。單甦獲得了中國政法大學法學學士學位和華威大學法學碩士學位，為CFA持證人。