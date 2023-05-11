人事變動｜京東高層地震！徐雷退任CEO 許冉接任

京東集團(9618)公布，現任首席財務官許冉將接替徐雷，擔任京東集團首席執行官兼執行董事。徐雷因個人原因將退任公司首席執行官兼執行董事職務。京東物流現任首席財務官單甦，將擔任集團首席財務官。
集團指，徐雷將立即開始交接流程，以確保留有充足時間，在6月退休前將首席執行官職務順利交接予許冉。徐雷加入京東集團十餘年來，曾擔任多個高級職務，退休後，將擔任京東集團顧問委員會首任理事長，繼續為公司高質量發展貢獻力量。
許冉自2020年6月起擔任京東集團首席財務官，她於2018年7月加入京東集團，許冉除了擔任京東零售的首席財務官外，亦先後兼任集團財務和集團稅務的部門負責人。在加入京東集團之前，她是普華永道中天會計師事務所的審計合夥人，先後在普華永道的北京辦事處及聖荷西辦事處工作了近20年，亦擔任京東科技董事。許冉畢業於北京大學並獲得理學與經濟學雙學士學位。
單甦由京東物流調任京東任CFO
單甦2022年5月起擔任京東物流首席財務官，於2021年12月加入京東集團。在此之前，自2019年10月至2021年11月其在Lavender Hill Capital Partners任職，並於2021年1月至2021年11月擔任董事總經理。自2015年至2019年其在高盛亞洲有限公司投資銀行部TMT組任職，並於2017年1月至2019年9月擔任執行董事。單甦獲得了中國政法大學法學學士學位和華威大學法學碩士學位，為CFA持證人。
上季轉賺63億人幣 收入微增1%
另外，集團公布截至3月底止季度純利63億元(人民幣，下同)(約71億港元)，去年則虧損30億元；經調整利潤76億元，去年則蝕40億元；收入2,430億元，按年增加1.4%，當中服務收入474億元，多34.5%；經營利潤64億元，大升1.7倍，每股美國存託證券攤薄收益為3.93元。
京東集團首席財務官許冉表示，隨著集團主動進行的業務調整的推進，二季度也看到了更多財務上和經營上的向好趨勢。展望未來，集團將繼續關注業務質量，打造優質的平台，在商品露出機會、流量和低成本經營方面為商家和供應商提供助力，以推動長期可持續增長。
京東今日收報135港元，跌0.6港元或0.4%，成交額16.8億港元。