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財經
2024-01-31 18:21:06

人事變動｜領展主席明年1月任期屆滿 歐敦勤將接替聶雅倫

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人事變動｜領展主席明年1月任期屆滿 歐敦勤將接替聶雅倫

領展委任歐敦勤為獨立非執行董事及財務及投資委員會與提名委員會成員，於2024年2月1日起生效，他並會成為董事會候任主席。

領展房地產投資信託基金(823)宣布，委任歐敦勤(Duncan Gareth Owen)為獨立非執行董事及財務及投資委員會與提名委員會成員，將於今年21日起生效，另外，並成為領展董事會的候任主席。

據領展企業管治政策規定，獨立非執行董事聶雅倫的最長9年服務任期將於2025131日屆滿，故此董事會主席任期將於同日結束。隨著聶雅倫任期踏入尾聲，委任歐敦勤以候任主席身份加入董事會，符合領展就董事會主席一職的繼任規劃安排，可作適切交接。

領展3.0戰略過程中擔負關鍵角色

聶雅倫表示，領展已就主席繼任作出妥善安排，歐敦勤獲選為候任主席，他具備品格、知識、共同價值觀及經驗，將帶領領展進入發展新里程。憑藉他在香港、亞太區以至全球房地產投資專業知識，加上在推動業務增長上的卓越往績及豐富的上市公司董事會經驗，深信他將會在我們邁向領展3.0戰略過程中，擔負關鍵角色。

房地產投資及發展擁逾30年經驗

歐敦勤現年56歲，目前在倫敦證券交易所上市的房地產投資信託基金Workspace Group PLC擔任獨立非執行董事及董事會主席，他亦為Sellar Property Group董事會主席；該公司以倫敦為基地，是一家以設計為主軸的房地產發展商、投資者及資產管理人。在房地產投資及發展行業擁有超過30年經驗；於20222023年出任Immobel Capital Partners的行政總裁；20122020年擔任施羅德房地產環球主管。於20062011年期間，他出任Invista Real Estate Investment Management Holdings PLC的行政總裁。此前，他曾任Insight Investment Management Limited的董事總經理及Gatehouse Investment Management Limited的共同創辦人。他於19902001年間在仲量聯行及領盛投資管理擔任不同職務。

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