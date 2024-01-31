人事變動｜領展主席明年1月任期屆滿 歐敦勤將接替聶雅倫

聶雅倫表示，領展已就主席繼任作出妥善安排，歐敦勤獲選為候任主席，他具備品格、知識、共同價值觀及經驗，將帶領領展進入發展新里程。憑藉他在香港、亞太區以至全球房地產投資專業知識，加上在推動業務增長上的卓越往績及豐富的上市公司董事會經驗，深信他將會在我們邁向領展3.0戰略過程中，擔負關鍵角色。

房地產投資及發展擁逾 30 年經驗

歐敦勤現年56歲，目前在倫敦證券交易所上市的房地產投資信託基金Workspace Group PLC擔任獨立非執行董事及董事會主席，他亦為Sellar Property Group董事會主席；該公司以倫敦為基地，是一家以設計為主軸的房地產發展商、投資者及資產管理人。在房地產投資及發展行業擁有超過30年經驗；於2022至2023年出任Immobel Capital Partners的行政總裁；2012至2020年擔任施羅德房地產環球主管。於2006至2011年期間，他出任Invista Real Estate Investment Management Holdings PLC的行政總裁。此前，他曾任Insight Investment Management Limited的董事總經理及Gatehouse Investment Management Limited的共同創辦人。他於1990至2001年間在仲量聯行及領盛投資管理擔任不同職務。