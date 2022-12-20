人仔走勢｜政策支持 放寬防疫 經濟復甦 人民幣蓄勢待發 上望6.7

人民幣匯價今年走勢波動，踏入下半年一直向低，先於9月跌穿7算，再於10月失守7.37創新低。不過，隨著內地放寬防疫措施，以及推出刺激經濟政策，分析普遍認為人幣匯價可進一步轉強，更「蓄勢待發」，其中中金料兌一美元明年或上望6.7。

美匯指數截至本月16日暫累升9.4%，人民幣兌一美元在岸價昨曾報6.9733，離岸價曾報6.9765，今年暫均累瀉近一成。然而，自11月受美國聯儲局政策轉向預期，以及內地新冠肺炎疫情防控優化的影響，人民幣近兩個月明顯升值，本月初已收復7算關。

對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表《或躍在淵》報告指，內地上周舉行中央經濟工作會議昭示了更為審慎的政策取向，中國人民銀行進一步減息及降低存款準備金率(降準)，加上抵押補充貸款的進一步放量和對房地產行業的有力支持應都可期，宏觀槓桿率將攀升，人民幣將迎來一些重大變革。