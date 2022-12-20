人仔走勢｜政策支持 放寬防疫 經濟復甦 人民幣蓄勢待發 上望6.7

人民幣匯價今年走勢波動，踏入下半年一直向低，先於9月跌穿7算，再於10月失守7.37創新低。不過，隨著內地放寬防疫措施，以及推出刺激經濟政策，分析普遍認為人幣匯價可進一步轉強，更「蓄勢待發」，其中中金料兌一美元明年或上望6.7。
美匯指數截至本月16日暫累升9.4%，人民幣兌一美元在岸價昨曾報6.9733，離岸價曾報6.9765，今年暫均累瀉近一成。然而，自11月受美國聯儲局政策轉向預期，以及內地新冠肺炎疫情防控優化的影響，人民幣近兩個月明顯升值，本月初已收復7算關。
對沖基金GROW思睿首席經濟學家洪灝發表《或躍在淵》報告指，內地上周舉行中央經濟工作會議昭示了更為審慎的政策取向，中國人民銀行進一步減息及降低存款準備金率(降準)，加上抵押補充貸款的進一步放量和對房地產行業的有力支持應都可期，宏觀槓桿率將攀升，人民幣將迎來一些重大變革。
關注850日移動均線
洪灝指，根據歷史，過去30年每次人民幣重大匯改前後，人民幣現價都與850日移動均線交匯，目前匯率水平與這一重要移動均線相距不遠，人民幣似乎正蓄勢待發，預示著一些歷史性的風雲際會。中央經濟工作會議剛公布明年及今後經濟發展全盤目標和規劃，並強調貨幣政策應「精準有力」，並重新加入「保持流動性合理充裕」這點，而人民幣走勢似乎早已反映這些將推出的政策，因此，認為流動性的擴張將是結構性的、有針對性的，而非一籃子的全面寬鬆，為了抵銷內需疲弱、緩衝樓市下跌壓力，宏觀槓桿率可能會抬升，亦料將進一步減息降準，但強調不等同於量寬(QE)。洪灝又指，眼下人民幣理應會走強，尤其是相對於當前周期所見約7.4的最低位。
較現水平升約4%
另外，中金亦以「冬去春來」發表人民幣報告，受到美匯指數波動及新冠肺炎疫情防控政策調整的影響，人民幣今年先低後高，但強調受惠內地各類政策支持下，跨境資金或實現淨流入，加上美國聯儲局政策轉向預期，預期明年首季美元尚有一波彈升，人民幣兌一美元料見7.05，踏入第二季，受內地經濟復甦以及聯儲局轉向等因素影響，人民幣或重回升值軌道，第四季料升至約6.7，即較現水平升值約4%。
高盛亦指，隨著內地放寬防疫措施，經濟增長預期改善，可支持人民幣進一步走強，人民幣兌一美元未來12個月目標見6.9。
短期於6.93至6.95徘徊
短期方面，華僑永亨銀行指，中央經濟工作會議上釋放刺激信號，市場上調對明年經濟增長預測，將支持人民幣，短期內，估計離岸人民幣兌一美元支持範圍續處6.93至6.95附近，而上方阻力則看6.99、7.033。