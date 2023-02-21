人口老化｜香港將成全球人口老化程度最高地區？養老福利亦輸給這個地方

香港將成全球人口老化程度最高地區？根據聯合國人口分析，在擁有超過100萬人口的地區裏，香港預計在2050年會成為全球人口老化程度最高的城市。
2050年香港65歲人口達40.6%
聯合國人口分析預計，未來30年內，65歲及以上的人數將翻一翻，在2050年達到16億人。其中，在擁有超過100萬人口的地區裏，香港預計於2050年會成為全球人口老化程度最高的城市，達40.6%。
目前，日本是全球最高齡國家，有29.9%的人口屬65歲或以上；然後其次為意大利，擁24.1%人口、第三名為芬蘭，共23.3%人口，再為波多黎各及葡萄牙，各有22.9%，以及希臘的22.8%人口。
到了2050年，根據聯合國預測，香港將成為全球人口老化程度最高的城市，屆時將有40.6%的人口為65歲或以上，其次是南韓和日本，分別為39.4%和37.5%。雖然日本以其高齡人口而聞名，並已在2022年位居榜首，但其他亞洲經濟體正在經歷重大轉變，預期壽命持續提高。
聯合國表示，人口老化是我們這個時代的全球趨勢，並指挑戰與機遇並存。人口老化的國家面臨的主要挑戰之一，是確保經濟能夠支持越來越多的老年人的消費需求，提高老年人的經濟保障。
養老福利亦輸給新加坡
儘管2050年香港將成全球人口老化程度最高地區，惟香港的養老金體系亦屬亞洲第2。據美世CFA協會《全球養老金指數報告》，亞洲地區中，新加坡的養老金體系為首位，在44個國家和地區的養老金體系中排名第9；而香港特別行政區及馬來西亞，分別位列亞洲第2名和第3名，全球排名分別為第19位和第23位。泰國則以41.7分位列在全球最低排名，但正在取得穩定進步。
全球排名方面，冰島的養老金體系以84.7分蟬聯榜首，擁84.6分的荷蘭和82分的丹麥，分別位居第2和第3。