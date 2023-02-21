人口老化｜香港將成全球人口老化程度最高地區？養老福利亦輸給這個地方

香港將成全球人口老化程度最高地區？根據聯合國人口分析，在擁有超過100萬人口的地區裏，香港預計在2050年會成為全球人口老化程度最高的城市。

2050年香港65歲人口達40.6%

聯合國人口分析預計，未來30年內，65歲及以上的人數將翻一翻，在2050年達到16億人。其中，在擁有超過100萬人口的地區裏，香港預計於2050年會成為全球人口老化程度最高的城市，達40.6%。

目前，日本是全球最高齡國家，有29.9%的人口屬65歲或以上；然後其次為意大利，擁24.1%人口、第三名為芬蘭，共23.3%人口，再為波多黎各及葡萄牙，各有22.9%，以及希臘的22.8%人口。

到了2050年，根據聯合國預測，香港將成為全球人口老化程度最高的城市，屆時將有40.6%的人口為65歲或以上，其次是南韓和日本，分別為39.4%和37.5%。雖然日本以其高齡人口而聞名，並已在2022年位居榜首，但其他亞洲經濟體正在經歷重大轉變，預期壽命持續提高。

聯合國表示，人口老化是我們這個時代的全球趨勢，並指挑戰與機遇並存。人口老化的國家面臨的主要挑戰之一，是確保經濟能夠支持越來越多的老年人的消費需求，提高老年人的經濟保障。