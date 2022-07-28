人均虧損1154元 駿隆強積金指數7月跌0.5%

強積金未止血！強積金顧問公司駿隆公布，截至7月23日止，本月駿隆強積金綜合指數跌0.5%，人均損手1,154元；累計今年跌12.9%，人均蝕3.34萬元。

分類指數方面，股票基金指數本月挫1.6%，今年失15.6%，當中香港股票基金類別本月失5.8%，今年挫14.8%；大中華基金挫5%，今年跌20.1%。另外，混合資產基金指數升0.5%，全年跌14.8%；固定收益基金指數揚0.1%，全年向下3.6%。

駿隆指，美國聯儲局加息舉措符市場預期，同時更反映對抗通脹決心，預期市場3至6個月的短期較波動，可能有較大跌幅或升幅，預期市場升跌受美國加息速度、環球通脹升溫、俄烏戰爭演變、內地新冠肺炎疫情及地緣政治發展等因素影響；較保守投資者可將資產轉移至保守基金，減低資產虧損機會；投資年期較長的強積金成員可考慮轉入股票市場作中長線退休投資。

積金評級公司指，計入強積金供款，本月強積金成員平均帳戶結餘料升至約230,800元，輕微增長約100元，倘本月最後一周市場保持平穩，強積金總資產在月底料約為1.059萬億元，按月多約6億元。

該公司主席叢川普指，環球市場還看美國企業業績及經濟數據，市況在月底最後幾天可能急速變化。美股是本月強積金表現最佳資產類別，中港股票則最差，期內分別升5.1%及跌5.4%，故凸顯分散投資的重要性。