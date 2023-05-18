人幣今年首失7算 經濟堪憂 或貶至7.3

市場擔憂內地經濟復甦動力減弱，拖累人民幣受壓，人民幣今年首次失守7算，兌一美元離岸價一度低見7.0229，為去年12月以來再度破七，在岸價亦一度低見7.0037。

華僑永亨銀行指，內地一系列經濟數據普遍不及預期，印證復甦動力不足，儘管內地經濟延續此前恢復勢頭，但經濟回升內生動力仍不算強勁，加上海外需求仍面臨不確定性，出口難言樂觀，市場料中國人民銀行仍有下調政策利率空間，使人民幣承壓。另外，內地股市持續低迷及中美利差仍大，均增添人幣下跌壓力。短期內，關注美國後續經濟數據強弱和風險事件演變，以判斷衰退交易的持續性。離岸價短期支持位6.8，阻力位7算。

野村預期人民幣兌一美元將進一步貶值至7.3，將引起人行關注，內地經濟放緩、採購經理指數、信貸數據與近期通脹等數據均遠低於預期，將加劇信貸市場的擔憂，導致資本流入放緩，提高政策寬鬆風險，預期市場人行將考量減息等寬鬆政策，因此人民幣在未來一至兩個月仍會走低。

港股挫417點 北水大手買盈富

人民幣走弱下，港股亦走低。恒生指數昨收市失417點或2.1%，報19,560點；恒生科技指數報3,870點，走軟88點或2.2%。主板成交額1,016億元。不過，港股通吸資大增，滬深合共淨買額67.78億元，北水再大手掃入盈富基金(2800)，昨滬深合共淨買額高達34.95億元，佔逾半整體吸資額，恒生中國企業(2828)亦有9.46億元資金流入。