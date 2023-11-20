人幣匯價｜人幣轉強見3個月高 曾升穿7.17

人民幣造好，升破多個關口。在岸人民幣兌一美元現報7.164，升逾0.65%，見約3個月高，本月暫累揚2%；離岸價一度高見7.1629，現報7.1718，揚0.67%，本月暫累升逾2.3%。

國泰君安分析指，人民幣快速升值，由於美國聯儲局加息周期結束預期，令美元走弱，不過，上月中開始，離岸人民幣融資成本開始顯著下降，意味做空人民幣成本同步下滑，但離岸人民幣並沒有出現擔憂的貶值，反而借著近期美元走弱而升值。該行認為，中間價扮演「穩定器」作用，由於中間價持續穩定，空頭仍對政策意圖較為忌憚，沒有輕易在這一區域下注。另外，人民幣一般在年底最後兩個月傾向走強，因很多企業結匯習慣有關。