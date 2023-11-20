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財經
2023-11-20 20:41:53

人幣匯價｜人幣轉強見3個月高 曾升穿7.17

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人幣匯價｜人幣轉強見3個月高 曾升穿7.17

人民幣在岸價兌一美元本月暫累揚2%；離岸價則暫累升逾2.3%。(資料圖片)

人民幣造好，升破多個關口。在岸人民幣兌一美元現報7.164，升逾0.65%，見約3個月高，本月暫累揚2%；離岸價一度高見7.1629，現報7.1718，揚0.67%，本月暫累升逾2.3%。

國泰君安分析指，人民幣快速升值，由於美國聯儲局加息周期結束預期，令美元走弱，不過，上月中開始，離岸人民幣融資成本開始顯著下降，意味做空人民幣成本同步下滑，但離岸人民幣並沒有出現擔憂的貶值，反而借著近期美元走弱而升值。該行認為，中間價扮演「穩定器」作用，由於中間價持續穩定，空頭仍對政策意圖較為忌憚，沒有輕易在這一區域下注。另外，人民幣一般在年底最後兩個月傾向走強，因很多企業結匯習慣有關。

第一個關鍵位置約7.17

國泰君安對內地傳媒指，離岸人民幣第一個關鍵位置約7.17，約為目前中間價位置，但需關注若匯價達標後，中間價會否出現調整。倘離岸人民幣進一步升穿7.15，相信市場或調整人幣中期看法。

離岸人民幣續見上升動力

華僑銀行報告指，中美領導人會晤達成多項共識，助穩定市場情緒，加上美元走弱，離岸人民幣續見上升動力。人民幣中間價持續維持7.17至7.18區間，續成為人民幣的錨。短期則關注中美經濟數據，但相信受惠美元回落，並開啓更多上行空間。預期未來兩周人民幣兌一美元支持位7.15，阻力位7.2713。

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