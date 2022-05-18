人幣反彈｜疫情稍改善vs未到轉捩點 高盛薦復甦股 野村唱反調

港│股│衝│高

人民幣由低位稍掉頭，中港股市氣氛亦見回暖，恒生指數連彈3日累飆1,222點或6.3%，恒生科技指數更3日漲一成。內地新冠肺炎確診個案持續下降，但市場對內地經濟的看法仍見分歧，高盛報告指，投資內地經濟復甦概念已變得吸引，並推薦多隻復甦受惠股，當中包括9隻港股；相反野村認為，市場要聚焦的是清零政策及封城措施，而非確診個案，認為目前仍未到經濟轉捩點。

高盛認為，雖然內地放寬封城措施的時間仍有未知數，清零政策在過去兩年均見效，並觀乎香港經驗，以及大量檢測與疫苗接種，投資復甦概念股的風險回報已變得吸引。

金沙九毛九周大福料受惠

高盛推薦40隻復甦受惠股，當中港股包括消費類的銀河娛樂(027)、金沙中國(1928)、周大福(1929)、泡泡瑪特(9992)、永利澳門(1128)、九毛九(9922)、國藥控股(1099)、海倫司(9869)；另外工業類的有中國宏橋(1378)。不過，若內地疫情未見重大改善，該行認為金蝶國際(268)及微盟集團(2013)會受惠，兩股昨分別升6.5%及8.1%。

陸挺：內地今季經濟恐負增長

野村證券首席中國經濟學家陸挺表示，內地對清零政策的立場是經濟關鍵因素，即使過去兩周確診個案下跌，但河南及四川的爆發仍為隱憂，該行對內地今季增長1.8%的預測，雖然遠低於市場共識的4%，但再下調壓力仍不斷增加，並不排除會出現負增長。陸挺認為，該行對內地全年預測3.9%的增長，亦有下調風險，而近日已有大行將內地增長預測下調，並相信會有更多大行跟隨。

人幣曾升1% 科指彈近6%

至於人民幣則稍走強，截至本港時間昨晚9時，在岸人民幣兌一美元最高報6.724，即按日曾彈0.9%；離岸人民幣高見6.7252，曾升約1%。

人民幣向好下中港股氣氛轉佳。恒指最高漲676點，收市則報20,602點，仍揚652點或3.3%；恒生科技指數表現更佳，收市報4,272點，走高233點或5.8%。主板成交額1,241億元。滬深港股通吸資共43.07億元，連續7日吸資。

內地A股亦走高，上證綜合指數報3,093點，升0.6%；深圳成分指數揚1.2%；創業板指數升1.6%。

大摩唱好 舜宇飆13%冠藍籌

科技股升幅明顯，舜宇光學(2382)漲13.1%，報112.2元，為表現最好藍籌，京東集團(9618)漲7.4%，阿里巴巴(9988)升7%，網易(9999)漲6.4%，美團(3690)升6.2%，騰訊控股(700)則升5.3%。摩根士丹利報告指，強美元對部分科技硬件股有利，並指美元兌新台幣每升值1%，對相關企業毛利有0.1百分點正面影響，對盈利亦有0.4個百分點增加，而該行推薦的5隻美元升值受惠股中，就包括非智能電話業務貢獻上升的舜宇光學，目標價看190元，潛在升幅69%。