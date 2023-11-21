熱門搜尋:
小一自行分配學位 賣狗肉 李佳芯 YOHO WEST 床蝨 白日之下 流感 年少日記 天氣 曉柏峰 尹光 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-11-21 04:29:50
日報

人幣港匯3個月高 股市年底憧憬增

分享：
人民幣

人民幣是否見底市場分歧仍大，惟普遍相信在年底前仍會走強。(資料圖片)

美匯指數走弱，加上年底企業資金需求上升下，人民幣及港匯齊走強並創3個月高，並帶動中港股昨造好。不過，人民幣是否見底市場分歧仍大，惟普遍相信在年底前仍會走強，並利好股市走勢。

人民幣中間價昨報7.1612兌一美元，按日高116基點，帶挈人民幣在岸曾高見7.164兌一美元，升逾0.65%，本月暫累升2%；離岸價一度高見7.1629，揚0.75%，本月暫累升逾2.3%。港匯亦強，曾見7.7903兌一美元，漲約0.1%，與人民幣齊齊創約3個月高。

港元拆息(HIBOR)亦全線走高，隔夜息升至4.82845厘，創3年高；與樓按相關的1個月拆息破5.2厘，至5.21351厘，續為今年初以來最高；至於兩個月及3個月拆息更分別升至16年及23年高，分別報5.44厘及5.46厘水平。

Ad Block

年底企業結匯 短線料續強

對於人民幣近日的升勢是轉勢還是技術反彈，市場仍有爭議。巴克萊認為人民幣或在周期性，指出口商在年底及春節前將美元應收帳轉換，令人民幣技術性走強，但倘美元未見持續低走，或市場對內地增長及信心未有恢復，則美元兌人民幣受壓反而為套息交易製造低買機會。

不過中資行則相對樂觀，華西證券認為人民幣貶值已見緩和，外資重回淨流入的可能性上升，並有助A股在今年底的向上走勢可延續。國泰君安則指，在中間價扮演「穩定器」作用下，淡友仍忌憚政策意圖，料不會輕易在這一區域下注。另外，該行指人民幣一般在年底最後兩個月傾向走強，因很多企業結匯習慣有關。

Ad Block

中港股報捷 北水再趁機沽

中港股昨造好！恒生指數高開171點後續強，以近全日高位17,778點收市，漲323點或1.9%，主板成交額1,064億元。A股則由跌轉升，上證綜合指數早段曾跌0.4%，收市倒升0.5%，報3,068點。不過港股通再趁升市走資，滬深合共淨沽出61.09億元，盈富基金(2800)淨沽近23億元。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受