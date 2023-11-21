人幣港匯3個月高 股市年底憧憬增

美匯指數走弱，加上年底企業資金需求上升下，人民幣及港匯齊走強並創3個月高，並帶動中港股昨造好。不過，人民幣是否見底市場分歧仍大，惟普遍相信在年底前仍會走強，並利好股市走勢。
人民幣中間價昨報7.1612兌一美元，按日高116基點，帶挈人民幣在岸曾高見7.164兌一美元，升逾0.65%，本月暫累升2%；離岸價一度高見7.1629，揚0.75%，本月暫累升逾2.3%。港匯亦強，曾見7.7903兌一美元，漲約0.1%，與人民幣齊齊創約3個月高。
港元拆息(HIBOR)亦全線走高，隔夜息升至4.82845厘，創3年高；與樓按相關的1個月拆息破5.2厘，至5.21351厘，續為今年初以來最高；至於兩個月及3個月拆息更分別升至16年及23年高，分別報5.44厘及5.46厘水平。
年底企業結匯 短線料續強
對於人民幣近日的升勢是轉勢還是技術反彈，市場仍有爭議。巴克萊認為人民幣或在周期性，指出口商在年底及春節前將美元應收帳轉換，令人民幣技術性走強，但倘美元未見持續低走，或市場對內地增長及信心未有恢復，則美元兌人民幣受壓反而為套息交易製造低買機會。
不過中資行則相對樂觀，華西證券認為人民幣貶值已見緩和，外資重回淨流入的可能性上升，並有助A股在今年底的向上走勢可延續。國泰君安則指，在中間價扮演「穩定器」作用下，淡友仍忌憚政策意圖，料不會輕易在這一區域下注。另外，該行指人民幣一般在年底最後兩個月傾向走強，因很多企業結匯習慣有關。
中港股報捷 北水再趁機沽
中港股昨造好！恒生指數高開171點後續強，以近全日高位17,778點收市，漲323點或1.9%，主板成交額1,064億元。A股則由跌轉升，上證綜合指數早段曾跌0.4%，收市倒升0.5%，報3,068點。不過港股通再趁升市走資，滬深合共淨沽出61.09億元，盈富基金(2800)淨沽近23億元。