人幣港匯3個月高 股市年底憧憬增

人民幣是否見底市場分歧仍大，惟普遍相信在年底前仍會走強。(資料圖片)

美匯指數走弱，加上年底企業資金需求上升下，人民幣及港匯齊走強並創3個月高，並帶動中港股昨造好。不過，人民幣是否見底市場分歧仍大，惟普遍相信在年底前仍會走強，並利好股市走勢。

人民幣中間價昨報7.1612兌一美元，按日高116基點，帶挈人民幣在岸曾高見7.164兌一美元，升逾0.65%，本月暫累升2%；離岸價一度高見7.1629，揚0.75%，本月暫累升逾2.3%。港匯亦強，曾見7.7903兌一美元，漲約0.1%，與人民幣齊齊創約3個月高。

港元拆息(HIBOR)亦全線走高，隔夜息升至4.82845厘，創3年高；與樓按相關的1個月拆息破5.2厘，至5.21351厘，續為今年初以來最高；至於兩個月及3個月拆息更分別升至16年及23年高，分別報5.44厘及5.46厘水平。